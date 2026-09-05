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蘇貞昌不出席蘇巧慧首場造勢 李四川妙回：跑行程仍常看到蘇院長啊
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午舉辦首場大型造勢活動，並邀請賴清德總統及前總統蔡英文站台，但傳出蘇巧慧父親蘇貞昌因不想搶走女兒光環而未出席。國民黨參選人李四川對此表示，他跑行程還是時常看到蘇院長代替蘇巧慧出席，蘇巧慧委員當然接的是她爸爸這一棒，那他接的是侯市長這一棒，一定會在侯市長奠定的基礎往前邁進。
李四川透露，他有邀請侯市長出席9月12日首場大造勢活動，侯市長得知後馬上答應，侯市長是他最好的戰友，我們一定會打贏這一場選戰。
媒體詢問對手蘇巧慧邀請副總統蕭美琴製作宣傳影片，且今午蘇巧慧競總成立也邀請賴清德總統及前總統蔡英文，是否對選情有感受到壓力？李四川回應，他尊重每一個人選舉步驟，他還是會按照自己的步驟進行，最終打贏這一場選戰。
由於近日竹北藍白合破局是否影響新北選情疑慮，李四川表示，昨日他去登記時除有一位因事缺席外，民眾黨其餘所有議員參選人都有陪同登記，他強調與黃國昌的溝通管道暢通，新北「藍白合」完全沒有問題，不管選前選後都不會改變。
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