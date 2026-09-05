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王惠美昨哽咽訴提名委屈 今送魏平政「高票當選」花籃

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今天上午收到王惠美的「高票當選」祝賀花籃，令魏平政「驚喜又感動」，但仍無法預判王惠美是否出席。圖／魏平政競選總部提供
國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今天上午收到王惠美的「高票當選」祝賀花籃，令魏平政「驚喜又感動」，但仍無法預判王惠美是否出席。圖／魏平政競選總部提供

國民黨彰化縣長候選人魏平政預定明天成立競選總部，彰化縣王惠美昨天卻發表「真相永遠只有一個」文章，哽咽訴說縣長提名過程與所受委屈，政壇認為心結難解。不過，魏競選總部今天上午收到王惠美的「高票當選」祝賀花籃，令魏「驚喜又感動」，但仍無法預判王惠美是否出席。

魏平政預定明天上午9時30分在彰化市旭光西路39號（中友百貨預定地前）舉辦競選總部成立大會，包括主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、雲林縣長候選人張嘉郡、縣黨部主委蕭景田、立委陳玉珍及擔任競選榮譽主任委員的前縣長阮剛猛、前勞委會主委趙守博等人，將由鄭麗文授旗。

魏平政已送達競總成立大會的邀請函到縣長室，但政壇認為王惠美出席的可能性不高，但國民黨仍期待王惠美出席。不過，魏平政今天上午收到王惠美寫著「高票當選」的祝賀花籃，隨後喜孜孜在臉書發表文章感謝。

魏平政在臉書發文：「一早，平政收到一份驚喜又感動的祝福！特別感謝王惠美縣長送上祝賀花籃，為平政競選總部成立增添滿滿祝福。這份一早送達的心意，讓平政與團隊同仁都感到又驚喜、又溫暖，也為今天注入滿滿元氣」。

魏平政說：「 一路走來，大家都是因為愛彰化、希望彰化更好更進步。這份花籃不僅是一份祝賀，更象徵著彼此對彰化的共同關心，平政也會珍惜這份鼓勵，美好彰化，平政接棒，希望城市，彰化更棒！同時，也感謝雲林張麗善縣長，祝賀花籃昨天就已經送達總部，這份跨越縣市的好情誼，我們同樣銘記在心」。

魏平政說：「再次感謝王惠美縣長、張麗善縣長的暖心祝福，平政會全力以赴」。

雖然王惠美昨天發表「真相永遠只有一個」文章，哽咽訴說縣長提名過程與所受委屈，並提到魏平政明天成立競總大會，卻只傳給她行程表，有不被尊重感覺。魏平政隨即昨天下午趕到縣長室，親自送邀請函給王惠美，但王惠美當時不在，魏平政在門外等了15分鐘，才有人出面收邀請函。

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今天上午收到王惠美的「高票當選」祝賀花籃，令魏平政「驚喜又感動」，但仍無法預判王惠美是否出席。圖／魏平政競選總部提供
國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今天上午收到王惠美的「高票當選」祝賀花籃，令魏平政「驚喜又感動」，但仍無法預判王惠美是否出席。圖／魏平政競選總部提供

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今天上午收到王惠美的「高票當選」祝賀花籃，令魏平政「驚喜又感動」，但仍無法預判王惠美是否出席。圖／魏平政競選總部提供
國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今天上午收到王惠美的「高票當選」祝賀花籃，令魏平政「驚喜又感動」，但仍無法預判王惠美是否出席。圖／魏平政競選總部提供

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今天上午收到王惠美的「高票當選」祝賀花籃，令魏平政「驚喜又感動」，但仍無法預判王惠美是否出席。圖／魏平政競選總部提供
國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今天上午收到王惠美的「高票當選」祝賀花籃，令魏平政「驚喜又感動」，但仍無法預判王惠美是否出席。圖／魏平政競選總部提供

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