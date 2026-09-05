遭黃國昌嗆「公然說謊」 徐欣瑩：從未承諾無權決定之事

竹北市長藍白合破局，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩稱沒承諾禮讓竹北，也沒獲民眾黨具體承諾會支持初選。民眾黨主席黃國昌今出席活動回應，「說話不算話已很離譜，如果還要繼續公然說謊，只會讓自己越來越難看」。對此，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠強調，徐欣瑩從未承諾過無權決定的事情，從頭到尾的立場就是「藍白兩黨有共識，我一定全力配合」。

徐維遠表示，徐欣瑩在專訪中已經表達非常清楚，誠信是她一生中最重要的資產，對於竹北藍白整合，她從未承諾過無權決定的事情，從頭到尾的立場就是「藍白兩黨有共識，我一定全力配合」，都沒有改變過。

民眾黨北市議員黃瀞瑩在天母的競選總部今天成立，黃國昌到場力挺，針對竹北市長藍白合破局，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨稱沒獲得民眾黨具體承諾會支持初選。黃國昌接受訪問時嘆了一口氣又搖頭，「我這樣說好了，說話不算話已經很離譜了，如果還要繼續公然說謊的話，只會讓自己越來越難看。我話講到這邊就好。」