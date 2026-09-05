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影／蔣萬安酸圍蔣救賴 沈伯洋：正面答題就不會被市民圍

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天前往南門市場向攤商及民眾掃街拜票，與支持者熱情互動。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天前往南門市場向攤商及民眾掃街拜票，與支持者熱情互動。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往中正區南門市場掃街拜票。現場氣氛熱烈，許多民眾與攤商熱情相迎，隨後更特別開放現場排隊合照，排隊隊伍一路綿延，吸引眾多支持者駐足等候合影。

針對藍營指稱綠營以「圍蔣救賴」轉移賴總統民調焦點，沈伯洋受訪時直言「圍住蔣萬安的不是我，而是一直提出問題的台北市民」。沈伯洋表示，市民針對路樹倒塌、陽傘遮蔭、兒虐、交通到利益迴避等市政問題不斷提問，蔣萬安卻始終問A答B甚至逃避不答，問題自然會一直圍繞著他；只要蔣萬安願意正面回答問題，就不會有被圍住的感覺。

至於前進傳統被視為藍營優勢區的南門市場，沈伯洋指出，改建後的南門市場明亮且生意興隆，團隊從不將市場視為特定陣營的票倉，來到這裡就是為了向市民請益、收集基層心聲，服務台北市民從來不分藍綠。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）今天前往南門市場向攤商及民眾掃街拜票。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）今天前往南門市場向攤商及民眾掃街拜票。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左前），今天前往南門市場向攤商及民眾掃街拜票。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左前），今天前往南門市場向攤商及民眾掃街拜票。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在南門市場掃街，民眾手持支持標語表達力挺。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在南門市場掃街，民眾手持支持標語表達力挺。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天前往南門市場向攤商及民眾掃街拜票。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天前往南門市場向攤商及民眾掃街拜票。記者張文玠／攝影

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