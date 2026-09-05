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影／蔣萬安酸圍蔣救賴 沈伯洋：正面答題就不會被市民圍
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往中正區南門市場掃街拜票。現場氣氛熱烈，許多民眾與攤商熱情相迎，隨後更特別開放現場排隊合照，排隊隊伍一路綿延，吸引眾多支持者駐足等候合影。
針對藍營指稱綠營以「圍蔣救賴」轉移賴總統民調焦點，沈伯洋受訪時直言「圍住蔣萬安的不是我，而是一直提出問題的台北市民」。沈伯洋表示，市民針對路樹倒塌、陽傘遮蔭、兒虐、交通到利益迴避等市政問題不斷提問，蔣萬安卻始終問A答B甚至逃避不答，問題自然會一直圍繞著他；只要蔣萬安願意正面回答問題，就不會有被圍住的感覺。
至於前進傳統被視為藍營優勢區的南門市場，沈伯洋指出，改建後的南門市場明亮且生意興隆，團隊從不將市場視為特定陣營的票倉，來到這裡就是為了向市民請益、收集基層心聲，服務台北市民從來不分藍綠。
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