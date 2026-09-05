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台東九合一選舉43人同額競選 包括3鄉鎮長3席議員
年底九合一選舉昨天登記截止，根據台東縣選委會資料，有43名參選人同額競選，包括3名鄉鎮長、3席縣議員、31名村里長、6席鄉鎮市民代表。
縣長選舉部分，有4人登記參選，分別是民進黨參選人陳瑩、國民黨參選人吳秀華，以及無黨籍李吳穎智、王志偉。
縣議員應選30席，分成16個選區，總計有56人登記，其中以第1選區台東市競爭最激烈，17人登記參選，其中7人拚連任，10名新人盼突圍成功；縱谷線第4選區應選2席，僅有現任的陳宏宗、潘貴蘭登記；縱谷線平地原住民第10選區，應選1席，僅有現任楊清順登記。
鄉鎮市長部分，16個鄉鎮市，36人登記參選，爭取連任的關山鎮長彭成豐、鹿野鄉長李維順，無人挑戰；太麻里鄉僅有新人雷明聖登記參選；延平鄉長競爭最激烈，5人角逐。
村里長部分，293人登記參選，有31人同額競選；鄉鎮市民代表有240人登記，5個選區6人同額競選。
2026九合一選舉
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