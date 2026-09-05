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攻防不斷…蔣萬安轟賴清德「圍蔣救賴」 沈伯洋：圍蔣的是市民

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋今早到南門市場掃街拜票。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋今早到南門市場掃街拜票。記者邱書昱／攝影

台北市長選戰攻防激烈，市長蔣萬安昨受訪談到賴清德總統是「圍蔣救賴」，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，現在圍住蔣萬安的一直提問的市民，「只要回答問題，就沒有圍住他（蔣萬安）的東西。」

賴清德總統昨在高雄市長陳其邁新書發表致詞時，諷刺蔣萬安，每次被質詢都要講到高雄，大家就看到高雄市做得很好，幫忙宣傳最大。北市府發言人魏汶萱表反擊，毒油風暴從六月底延燒至今，已進入第四個月，賴清德總統至今不開國安會議、不向國人道歉，總統怎麼還有心思下海當網軍側翼？自證「圍蔣救賴」的不只是傳言。

沈伯洋今受訪時說，現在圍住蔣萬安的不是沈伯洋，而是一直提出問題的市民，大家針對樹、利益迴避、兒虐等問題詢問，如果一直不回答問題，那問題就會一直圍繞你，「那他只要一回答問題，就沒有圍住他（蔣萬安）的東西。」

對於蔣萬安在網路社群中負面聲量升高。沈伯洋直言，「非常簡單，就是回答問題就好。」負面聲量與蔣一直沒有針對市政問題去回答有關，像是之前問要不要辯論，其實回答只有兩個方式，一個說要、一個說不要，但蔣可以回答一堆其他完全無關的事情。

沈伯洋說，如果蔣萬安能回答上述問題，可以回答未來台北二、三十年到底城市規畫等，自然而然正面的聲量一定會水漲船高。

媒體問到，蔣萬安今與國民黨新北市長候選人李四川站台，李四川說蔣最近同樣遭到抹黑，要去拜拜消災。沈伯洋回應，蔣萬安周末很喜歡去外縣市，如果到新北市見李四川的話，可以問下遮陽傘、交通、無菸城市等方面問題，「顯然蔣萬安都有點回答不太出來。」

沈伯洋說，像是無菸城市的柵欄式圍欄，當時你的計畫到底是什麼？然後你為什麼要這樣做？你為什麼會做這樣的決策？那現在看起來犯錯，你要把它拆掉，那至少讓大家知道犯錯的決策的過程。說不定蔣萬安能帶著一堆答案回來，那蔣也不會被自己圍住，可以回答了。

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