綠猛攻長子…蔣萬安籲「有事衝著我來」 沈伯洋：大家聚焦的不是孩子

台北市長蔣萬安長子蔣得立近日因公費交換生遭輿論攻擊，蔣萬安今強調「有任何事衝著我來，不要衝著未成年的孩子。」民進黨北市長參選人沈伯洋說，從頭到尾討論的都不是小孩子本身，大家聚焦討論的是市政府的作為及市長利益迴避。

蔣萬安今天到板橋陪同新北市長參選人李四川參拜及掃街，面對媒體詢問國教署說法，蔣萬安僅回應，詳細情況應問教育部及國教署，但他強調「有任何事情衝著我來，不要衝著未成年的孩子。」

沈伯洋表示，昨天議員洪婉臻在總質詢時問蔣萬安公職人員利益衝突迴避的一份文件，其實大家想要問的只有這一個問題而已，「小孩子的優秀，不管涉及到獎學金或其他獎項、出國等，小孩子是應該要被保護的。大家從頭到尾在討論的都不是小孩子本身，大家討論的是市政府的作為。」

他強調，保護小孩一定是我們最高指導工作，結果市府竟然用假消息方式，說國教署在做調查等，結果反而是自己把小孩推到前線，這是令人不能忍受，應該要怎樣確保不要把壓力放在小孩身上。

記者問到，台大醫院前院長林芳郁的女兒林之昀也跳出來說，30年前自己雖然是北一女資優班第一名，但父親剛好是負責台大醫學系推甄業務，所以被禁止參加推甄，最後自己考聯考，自己身為國民黨員也不認同這樣不公平的做法。

沈伯洋說，這就是保護小孩的作為，大家都知道其實當政治人物的小孩很不容易，容易被討論、聚焦，所以作為父母，應該要想很多措施，如何讓孩子不要受傷。針對利益迴避事情，做得越好，小孩就越不容易被攤在陽光下。