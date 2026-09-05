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影／雙北合體 蔣萬安、李四川板橋掃街拜票
台北市長蔣萬安與國民黨新北市長參選人李四川今天上午一起前往板橋掃街拜票，兩人先前往板橋接雲寺參拜，蔣萬安致詞時提及，他上任之初就宣示台北大巨蛋要在一年內完工啟用，很多市府同仁認為不可能，但他與李四川彼此分工克服萬難最終兌現承諾。
蔣萬安表示，台北與新北共同發展的重大交通建設，捷運環狀線北環段與南環段，在川伯團隊監督與協調下全面動工，帶動新北市產業園區與周邊大樓建設，這就是李四川的真功夫，另外也成功爭取輝達（NVIDIA）落腳台北科，當時就抱持只能成功、不能失敗的決心，帶動雙北產業、人才與科技發展的深度交流。
兩人隨後也一起至附近的福德市場掃街拜票，並再到板橋慈惠宮參拜。
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