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得板橋者得新北? 李四川與蔣萬安合體宣示「雙北共好」打贏選戰
媒體詢問李四川，民進黨今在板橋辦首場造勢，今天特別邀請蔣市長是否意味著「得板橋者得新北」？也凸顯在雙北區域聯防及共治?李四川回應，他感謝新北市長侯友宜昨天陪同登記，今天台北市長蔣萬安專程來板橋力挺，雙方團隊將全力以赴打贏選戰，未來台北市與新北市將持續推動「共榮、共好」。
另有民調機構反映蔣萬安近日的外溢效應遞減，媒體詢問蔣萬安是否有感受到此現象?蔣萬安回應，他與川伯從大巨蛋的完工啟用，到捷運路線全線動工，及成功爭取輝達落腳北市科帶動雙北的發展，他們一直是緊密並肩作戰，川伯不管到哪裡他都全力支持。
蔣萬安說，他也要拜託所有新北市的鄉親給川伯力量及鼓勵，讓川伯能順利高票當選新北市長，持續帶領新北不斷地進步發展。
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