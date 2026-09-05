竹北藍白合破局 黃國昌嗆徐欣瑩「繼續說謊只會讓自己越來越難看」

竹北市長藍白合破局，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩稱沒承諾禮讓竹北，也沒獲民眾黨具體承諾會支持初選。民眾黨主席黃國昌今出席活動回應，說話不算話已很離譜，如果還要繼續公然說謊，只會讓自己越來越難看；竹北市長參選人邱臣遠則說，政治的核心價值在誠信。

民眾黨北市議員黃瀞瑩在天母的競選總部今天成立，黃國昌和北市同黨議員林珍羽、張志豪、陳宥丞，以及北市議員參選人許甫和吳怡萱、邱臣遠等人都到場力挺。黃國昌授旗黃瀞瑩，現場「凍蒜」聲不絕於耳。

黃國昌受訪表示，今天雖然飄著不小的雨，現場人氣滾滾，可看出來學姐在地方經營跟服務一定深獲士北選民肯定，他也對黃能繼續留在北市議會充滿強烈信心。

他強調，不僅學姐，民眾黨台北隊6席「1席都不能少；在創黨主席柯文哲8年市政基礎上，4位議員在議會表現亮眼，一定會得到台北市民支持，並喊話支持者11月28日出門投票，讓6位參選人全壘打進入台北市議會。

倒是竹北市長藍白合破局，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨稱沒獲得民眾黨具體承諾會支持初選。黃國昌嘆了一口氣又搖頭，「我這樣說好了，說話不算話已經很離譜了，如果還要繼續公然說謊的話，只會讓自己越來越難看。我話講到這邊就好。」

對於徐欣瑩稱誠信最重要，邱臣遠認為，「政治的核心價值在誠信」，今天是黃瀞瑩競總成立大會，士北唯一支持黃瀞瑩。黃瀞瑩直呼，真是很有誠信的一句話。

總統賴清德酸台北市長蔣萬安，北市議員質詢什麼問題，蔣市長都會回「為什麼不去問高雄市？」蔣回擊「圍蔣救賴。」賴是在轉移施政焦點？黃瀞瑩對此表示，賴總統在中央施政多麼荒腔走板，不管是不副署或毒油事件，到現在為止都沒處理得很好。中央如果沒做好任何民生議題，這沒辦法怪罪於任何人。

黃瀞瑩說，作為一位市議員，她也希望地方政府可以繼續努力做好地方市政。北市作為領頭羊，如果在市政表現可更加亮眼，或許在更多的政治攻防上，可憐的不是民眾，更多是可以受惠的民眾。中央跟地方都應該要一起來努力，才能讓台灣越來越好。