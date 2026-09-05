王惠美一哭…網路按讚破萬衝過颱風假 褒貶互見

彰化縣長王惠美針對國民黨彰化縣長提名過程與所受委屈，以「真相永遠只有一個」為題，除在臉書發表，還在記者會一度哽咽，到今天上午，在臉書獲1.3萬個讚及近1800個留言，過去只有放颱風假才有如此流量，不過評價褒貶互見，「真相」仍是各說各話。

彰化縣長四名候選人中，以立委陳素月最被看好，國民黨前考紀會前主委魏平政正急起直追，以及無黨籍彰化市前市長邱建富及縣議員陳重嘉，邱建富吸收部分藍綠選票，被認為有一定左右選局的能力。

彰化縣是六都以外最大縣，向有「搖擺縣」特色，所謂「得彰化得天下」，為兵家所必爭。但國民黨在彰化縣占有執政優勢，卻為了遷就山頭與家族利益，未依循黨內初選民主機制，透過「密室政治」徵召魏平政「空降」參選，政壇認為是造成目前亂象的主要原因。

王惠美力挺新北市副市長劉和然參選縣長，卻與黨主席鄭麗文溝通不良，造成心結未解，甚至以爭取地方建設之名，陪總統及行政院長行程，卻不願為魏平政站台，也不與鄭麗文會面，更拒當魏競總主任委員一職，激起藍營基層反彈，背負「背骨」罵名，讓王惠美受壓力與委屈。

魏平政明天上午將舉辦競選總部成立大會，面將即將面臨出不出席的壓力，王惠美選在昨天以「真相永遠只有一個」為題，除公布提名過程，還含淚吐訴心中的委屈，被問到是否參加魏總部成立大會， 只回答：「我每天跑行程，都在輔選」，但 「王惠美哭了」迅速搶占媒體焦點，在網路聲量飆升。

在王惠美個人臉書上，到今天上午為止，按讚數就超過1.3萬，留言近1800個，這是王惠美在是否放颱風假才有如此流量，可見受到關注程度。絕大多數留言都為王惠美受的委屈心疼，為她加油，包括「不被尊重的感覺非常不好，黨中央決策有欠妥適」、「心中有大量大非」 、「縣長是歷任最優秀」、 「縣民了解縣長的用心」、「縣長做對的事」等，甚至痛斥國民黨主席鄭麗文。

但也有人不認同，包括「情緒發洩完，還是要回歸團結」、「提名過程難免有雜音，希望多與黨內溝通」、「卸任後，妳是否會入閣」、「早一點表態，應該不難」、「只能說各說各話，本位主義」、「既是國民黨員就該團結一致」等。

彰化縣長王惠美針對國民黨彰化縣長提名過程與所受委屈，以「真相永遠只有一個」為題，除在臉書發表，還在記者會一度哽咽，到今天上午，在臉書獲1.3萬個讚及近1800個留言。記者劉明岩／攝影