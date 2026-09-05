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賴清德、蔡英文、陳其邁今合體助勢 蘇巧慧：新北要有新世代站出來扛

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午受訪被問到對民進黨第一場大型造勢在新北市的期許，她說包括總統賴清德、前總統蔡英文、高雄市長陳其邁將助陣，就是希望能夠支持在新北市有新世代站出來扛起責任，讓新北走向新的時代。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午受訪被問到對民進黨第一場大型造勢在新北市的期許，她說包括總統賴清德、前總統蔡英文、高雄市長陳其邁將助陣，就是希望能夠支持在新北市有新世代站出來扛起責任，讓新北走向新的時代。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午將在板橋盛大舉辦競選總部成立大會，上午她受訪被問到包括總統賴清德、前總統蔡英文、高雄市長陳其邁都將蒞臨，是民進黨第一場大型造勢，有何期許？

蘇巧慧表示，這麼多好朋友和前輩們一起來，就是希望能夠支持在新北市有1個新世代站出來扛起責任，讓新北市走向新的時代。這一場活動是競選團隊在選舉期間第一次舉辦大型活動，非常感謝並歡迎各個領域、各地曾經互動過、幫助過、願意支持巧慧的好朋友都一起來。

而副總統蕭美琴也獻聲配音介紹水獺媽媽，這個說故事頻道她已經營非常多年，6年來講了很多故事，但這是第一次講水獺媽媽自己的故事。她也很想跟大家分享自己的成長歷程、心情，從擔任律師、轉身投入公益等種種故事，就是希望能夠聚合更多專業的人，大家一起努力，打造一個更好的世界，所以這是水獺媽媽的故事，歡迎大家觀看，也希望之後水獺媽媽講故事的頻道，有機會請蕭副總統一起來幫孩子們講故事。

至於國民黨參選人李四川今天上午也跟台北市長蔣萬安同框在板橋造勢，且近期有幾份民調顯示蘇巧慧在板橋區的支持度領先。她說每個參選人都有自己的選戰節奏，均予以尊重。她自己就是繼續用更多的方式，接觸更多的新北市朋友們，讓他們知道蘇巧慧真的準備好了，而且新時代的市長就是應該要具備執行力、創造力、溝通力、照顧市民的能力。

蘇強調，相信具備這幾種特質的首長，會是未來新北市長最適合的人選，「我們一起迎接新北市的新時代！」

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