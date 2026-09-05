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嘉市長選戰藍白主席兩樣情 黃敏惠坦言艱困：越難打越不能放棄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左二）日前陪同藍白合共推的市長參選人前立委張啓楷（右二）參選登記，受訪談選情。聯合報系資料照
嘉義市長黃敏惠（左二）日前陪同藍白合共推的市長參選人前立委張啓楷（右二）參選登記，受訪談選情。聯合報系資料照

嘉市長選戰參選人昨天登記截止，共5人競逐，藍白合共推的前立委張啓楷對決民進黨提名的立委王美惠，嘉市是藍白合指標選區，選戰至今「一加一大於二」綜效未明顯，國民黨主席鄭麗文表達憂心；相較之下，民眾黨主席黃國昌強調藍白合堅不可破，對勝選信心，藍白兩黨主席不同選情判讀。

4任市長、高人氣輔選要角市長黃敏惠，日前陪同張啓楷登記受訪坦言，嘉市是艱困的選舉，但她強調，越是艱困的選區，越不能放棄，要以「嘉義人永不放棄」精神拚到最後。黃敏惠表示，國民黨非常清楚嘉市不好打，但選民心中自然有一把尺，最後仍會看候選人是否真正認真、努力，以及是否有理念、願意做事。「所以我們不怕苦。」她強調，既然人民給予機會，就要更加珍惜，也要透過實際行動回應市民期待。

她說，嘉市這幾年進步並非一蹴可幾，而是市府與市民一步一腳印累積而來。選舉不只是政黨競爭，更是市民對城市未來選擇，最終還是要讓人民看見誰真正用心，能帶動地方持續進步。黃敏惠喊話支持者團結。她以嘉義棒球原鄉KANO精神比喻，強調「永不放棄」是嘉義人的精神，選舉最後衝刺階段更要全力以赴。

黃敏惠替張啓楷提出重大建設政見背書。她認為，選民最終還是會檢視候選人平時關心什麼、提出什麼，以及是否真正替嘉義未來發展努力。黃敏惠指出，張啓楷爭取高鐵嘉義站聯外軌道建」，張啓楷過去擔任立委爭取，選市長也把這項建設列為重要政見，持續向中央爭取。

她說，全台高鐵車站聯外交通都是中央投入資源建設，唯獨嘉義高鐵站缺乏軌道聯外系統，能否爭取應有重大交通建設，攸關城市未來發展。黃敏惠強調，市長不能只提政見，更要具備前瞻性，知道城市未來需要什麼，替市民發聲向中央爭取。尤其嘉科園區逐步發展，勢必帶動大量人流、車流及產業需求，交通建設不能等到壅塞發生才補救。她以竹科園區、南科園區為例表示，希望嘉義不要重蹈產業發展後才面臨交通壅塞覆轍，包括高鐵聯外軌道在內重大交通建設，都應提前布局。

黃敏惠認為，市長選戰最後仍要回到市民最關心城市未來，候選人是否真正貼近民意、掌握嘉義未來發展方向，提出具前瞻性的政見、付諸行動替嘉義爭取建設，才是能否獲得市民認同的關鍵。

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