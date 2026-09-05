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藍營「高屏連線」！柯志恩、蘇清泉合體攻治水拋捷運延伸東港

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚重啟「廟口開講」，首站選在林園廣應廟，邀國民黨屏東縣長候選人蘇清泉跨縣市站台。圖／柯志恩競選團隊提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚重啟「廟口開講」，首站選在林園廣應廟，邀國民黨屏東縣長候選人蘇清泉跨縣市站台。圖／柯志恩競選團隊提供

高雄市長選戰升溫，國民黨候選人柯志恩昨晚重啟廟口開講，首站選在林園廣應廟，邀國民黨屏東縣長候選人蘇清泉跨縣市站台，兩人劍指高屏治水、交通問題，拋出「高屏連線」構想，柯志恩承諾，若當選將評估林園捷運延伸屏東東港。

柯志恩、蘇清泉昨晚同台開講，高雄市議員王耀裕、黃天煌、邱于軒等人到場力挺，蘇清泉提及自己畢業於高雄中學，孩子也都在高雄就學，對兩地緊密關係感受深刻。

蘇清泉表示，高雄、屏東每天約5萬人往返通勤，早已形成共同生活圈，若當選縣長，將與柯志恩共同規畫捷運延伸，逐步建立高屏完整大眾運輸路網。

近期南台灣豪雨成災，治水也成藍營猛攻議題，蘇清泉質疑，高、屏兩縣市長期民進黨執政，屏東萬丹大排卻屢傳潰堤，過去砸下大筆治水經費，人民有權檢驗究竟發揮多少效果，他認為，水患不分縣市，高屏應跨域合作，從治水到交通、產業形成「高屏連線」。

柯志恩也直攻高雄治水議題，表示天災風雨無法阻擋，但政府有責任讓民眾不再逢雨心驚，若當選市長，將建立治水資訊公開透明機制，從工程招標、發包、監工到施工進度，全部接受市民檢驗。

針對交通建設，柯允諾，林園捷運通車後，將評估延伸至屏東東港，串聯高屏產業、觀光及生活圈。

面對石化產業關廠、裁員及停產衝擊，柯喊話，高雄不能眼中只有台積電等高科技產業，卻忽略傳統及石化產業背後成千上萬家庭生計，兼顧經濟發展與空氣品質，是市長治理能力的考驗，市府不能放棄傳統產業，而應協助升級轉型。

柯志恩另端出社福政見，包括擴大低劑量肺癌篩檢、帶狀疱疹疫苗補助，敬老卡提高至每年1萬2000點、首創「喘息券」及提高育兒津貼等。

對現任市府主打市政「一棒接一棒」，柯志恩回擊，市政確實需要延續，但「接棒者未必要是民進黨」，她強調，4年前落選後依然選擇留在高雄，自己沒有派系包袱，盼以實際行動爭取市民支持。

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚重啟「廟口開講」，首站選在林園廣應廟。圖／柯志恩競選團隊提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚重啟「廟口開講」，首站選在林園廣應廟。圖／柯志恩競選團隊提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚重啟「廟口開講」，首站選在林園廣應廟。圖／柯志恩競選團隊提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚重啟「廟口開講」，首站選在林園廣應廟。圖／柯志恩競選團隊提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚重啟「廟口開講」，首站選在林園廣應廟。圖／柯志恩競選團隊提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚重啟「廟口開講」，首站選在林園廣應廟。圖／柯志恩競選團隊提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚重啟「廟口開講」，首站選在林園廣應廟，邀國民黨屏東縣長候選人蘇清泉跨縣市站台。圖／柯志恩競選團隊提供
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