雙北合體 李四川帶蔣萬安參拜笑談「他被抹黑很慘拜觀音消災解厄」

選戰倒數計時，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今午將辦首場大型造勢活動，賴清德總統及前總統蔡英文將聯合造勢。國民黨參選人李四川今天一早與北市長蔣萬安合體，雙北連線，兩人先前往板橋接雲寺參拜，蔣稱自己是「真正見證李四川40年真功夫的人」，呼籲現場好姐妹與鄉親一同成為李四川最堅強的後盾。李則笑稱蔣萬安近來被抹黑很嚴重，來拜觀音消災解厄。

今早蔣萬安座車一到接雲寺，李四川前往迎接，兩人一同進廟參拜，現場許多信眾爭相與李及蔣握手，並高喊市長加油。隨後蔣萬安致詞時提及，他上任之初就宣示台北大巨蛋要在一年內完工啟用，很多市府同仁認為不可能，但他與李四川彼此分工克服萬難最終兌現承諾。

蔣萬安說，台北與新北共同發展的重大交通建設，捷運環狀線北環段與南環段，在川伯團隊監督與協調下全面動工，帶動新北市產業園區與周邊大樓建設，這就是李四川的真功夫，另外也成功爭取輝達（NVIDIA）落腳台北科，當時就抱持只能成功、不能失敗的決心，帶動雙北產業、人才與科技發展的深度交流。

蔣萬安也指，看到現場許多極具行動力的好姐妹，懇請大家「一起拉票宣傳」，給予李四川繼續為大家服務的機會。

李四川致詞時感謝接雲寺主委等人的邀請與支持，他笑談最近看到蔣萬安被抹黑與他過去被抹黑的程度差不多，因此特別帶他來接雲寺向觀音菩薩祈福，祈求消災解厄平安順遂。

談及市政議題，李四川大力肯定蔣萬安對人有禮貌，從來沒看過蔣萬安生氣，這三年看到蔣萬安的進步及對市政的了解，以前感覺工程並非是蔣市長較專業的範疇，但現在他的專業都被蔣萬安學走了，而且比他還要厲害。

李四川也說，未來不管建設、交通、教育及文化經濟等面向，他與蔣萬安市長一定盡心盡力全力以赴，一起為雙北來打拚，為所有市民解決所有問題，讓雙北可以共治、共榮、共好，期盼大家給予支持。

國民黨參選人李四川今天一早與北市長蔣萬安合體雙北連線，兩人先前往板橋接雲寺參拜。記者林媛玲／攝影

國民黨參選人李四川今天一早與北市長蔣萬安合體雙北連線，兩人先前往板橋接雲寺參拜，現場許多信眾爭相與兩人握手。記者林媛玲／攝影