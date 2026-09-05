直球對決！李四川、蘇巧慧、蘇輝湟都勾辯論式 11月13日來場辯論大戰

2026新北市長選戰有3名參選人，若按登記時間分別國民進黨蘇巧慧、國民黨李四川、蘇輝湟，3人的政見發表會，確定是都勾辯論式，選委會預定11月13日辦理市長參選人辯論式公辦電視政見發表會，將來一場直球對決。

51歲蘇輝湟昨天下午5點16分完成登記，成為第3位新北市長參選人。蘇輝湟是新莊區人，台灣大學畢業，曾參選里長、第11屆新莊區立委落選。此次繳120萬元保證金，得票必須是參選人的10%、約34萬票，才能拿回保證金。

蘇巧慧今天下午在板一辦首場萬人造勢，要展現衝刺選戰800多天來的陸戰能量。2日登記當天，有36名黨提名議員參選人簇擁，訴求跨派系新北隊大團結。今天在板橋第一運動場舉行競選總部成立大會，展現動員實力，府院黨輔選列車開進新北，賴清德總統、前總統蔡英文罕見同台現身力挺，兩名前後任總統將一起牽起蘇巧慧的手高喊「凍蒜」，展現民進黨全黨團結象徵。綠營黨務人士說，蘇巧慧選情被看好，大咖集結全力助攻。

李四川今早與台北市長蔣萬安一同到板橋接雲寺、慈惠宮參拜，也會安排到市場掃街，「蔣川合體」展現區域聯防默契。

李四川4日上午在市長侯友宜、藍委、藍白議員參選人小雞們陪同下完成參選登記，侯友宜全程陪同，展現將新北市政交棒李四川的堅定決心，現場氣勢如虹，齊聲高喊「新北要接棒、侯李好市長」（侯李為台語：給你），展現不分顏色力挺李四川的氣勢。侯友宜強調，李四川是延續新北優質施政的最佳人選，全力支持李四川接棒，繼續為新北市民創造福祉。

國民黨新北市黨部主委黃志雄透露，李四川12日晚間在板二辦首場大型造勢，該場地約容納5千人，以板橋支持者為主，當天包括侯友宜、蔣萬安、劉和然等人預計出席，另敲定10月4日會在板一辦萬人造勢，氣勢一定輾壓綠營，出席陣容會有亮點。

黃志雄分析，雙北是共同生活圈，蔣萬安對年輕票、中間票有號召力，現任市長侯友宜更是李四川的王牌，侯可望接下競總主委重擔，侯施政不分藍綠的評價，加上侯深耕里長系統，對李四川是很大後盾。再來就是立法院長韓國瑜，韓院長和李四川有革命情感，韓對深藍選民有一定影響力，侯、蔣、韓之後會頻繁與李四川合體，加上民眾黨黃國昌帶領的小草，新北藍白合作默契深。藍軍除要催出選民熱情鞏固基本盤，也要讓中間選票極大化，守住全台最大票倉。