16字名字參選掀話題！桃園選委會求助嘉義市 唱票讓選務人員舌頭打結

年底九合一選舉登記截止，各地參選人使出渾身解數搶攻選票，桃園市議員選戰出現另類「改名戰」。網紅寵物美容師Angela寶七投入選戰，將姓名改成16個字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，名字接劍指同樣有意參選市議員的佀廣洋，因為姓名特殊又具話題性，迅速成為選舉焦點。

桃園市選委會面對這類「超長姓名」參選人，過去缺乏實際處理經驗，特別打電話向嘉義市選委會請益。原因就在於，嘉義市早已有多次處理「超長姓名」參選人的經驗，從選票印製、選舉公報，到開票唱票，都曾經實際面對。

嘉市選委會人員說，市長參選人黃宏成改名「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」超長姓名15個字，之前參選市長及立委，光是選票及選舉公報的排版、印製，就讓選務人員傷透腦筋。不過經過調整，最後仍順利完成。

而拚連任現任市議員顏翎熹，首次參選也是網紅名人「小商人」利用熱門時事議題策劃布局，顏翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」16字姓名參選，當時同樣考驗選務作業。選務人員笑說，真正讓人「舌頭打結」的，其實不是印選票，而是開票當天。

因為開票時，每張選票得票數都必須依規定唱名，遇到十幾個字姓名，工作人員得一字一句完整念出，從黃宏成15字姓名，到顏翎熹當時16字姓名，唱票人員常常念到差點「打結」，也因此成為嘉義選務人員難忘的趣事。

依姓名條例規定，民眾一生可以依法申請改名3次，姓名本身並沒有法定字數上限，因此只要符合相關規定，出現十幾個字的姓名，在法律上並非不可能。對選務機關而言，反而是後續選票、選舉公報以及開票唱票等實務作業，必須想辦法因應。

這次桃園市議員選戰，再度出現「16字姓名」話題。Angela寶七以16字新姓名參選，讓選舉話題瞬間升溫。嘉市選委會把處理超長姓名經驗「傳授」桃園選委會，從選票版面如何安排，到選舉公報如何呈現，再到開票時如何唱名，提前提醒桃園選務人員。一場地方選戰，從政見、造勢一路打到「姓名戰」，16字姓名不僅成為候選人選舉標誌，也讓選務人員提前面對另類挑戰。到了開票之夜，究竟哪位唱票人員能夠一口氣把超長姓名完整念完，也恐怕會成為另一個選舉話題。

桃園市議員選戰，網紅寵物美容師Angela寶七投入選戰，將姓名改成16個字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」。聯合報資料照