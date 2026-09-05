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徐欣瑩稱未獲民眾黨承諾支持初選 周榆修：傷害造成後說三道四

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨秘書長周榆修。聯合報系資料照
民眾黨秘書長周榆修。聯合報系資料照

竹北市長藍白合破局，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今受訪時稱，「沒有獲得民眾黨具體承諾會支持初選」，並否認國民黨曾提出禮讓竹北市長。對此，民眾黨秘書長周榆修表示，在鐵一般的事實基礎上置換概念，還在傷害已造成後說三道四，請徐欣瑩三思並慎言。

周榆修表示，徐欣瑩近來於竹北市長合作上無法說到做到，已實質波及全國各縣市在野合作，且侵蝕民眾黨與國民黨過去兩年逐步建立的互信關係。如今徐欣瑩竟然以如此與事實有巨大落差的言論，試圖洩壓，令人訝異與失望。

周榆修說，回顧協商過程，民眾黨面對徐欣瑩與國民黨中央在每個階段提出的新問題、新說法、新理由，總是以最大耐心與誠意悉心等待、仔細求證、力求解方，最後縱使事與願違，民眾黨的選擇依舊是誠信與善良為本，並奠基於政黨主體性上昂首闊步。但就在選舉登記日剛結束，徐欣瑩的選擇是把事情反過來講，此種言論不僅非事實，也等於直接打臉所有在協商過程中想努力促成合作的所有好朋友。

周榆修呼籲，徐欣瑩身為泱泱大黨提名的百里侯候選人，本就該在登記日後展現恢宏氣度與端上政策牛肉，而非在鐵一般的事實基礎上還想置換概念，還想在傷害已造成後說三道四，請徐欣瑩三思，也請徐欣瑩慎言。

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