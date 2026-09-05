各自登山 白：母雞帶小雞落空

竹北市長藍白合作破局，衝擊在野陣營氣勢。據了解，負面效應暫時受控，藍營評估，在新北、彰化與新竹市等合作尚稱順暢，縱然有選區選情艱困，也非藍白破局所致；民眾黨人士分析，真正困境在「母雞帶小雞落空」，藍營母雞無意或受限拉抬白營小雞。

竹北為科技重鎮，民眾黨二○二四年政黨得票率以三成二躍居竹北第一大黨，原本對插旗基層勢在必得；然而藍營地方派系盤根錯節、利益盤算壓過黨紀約束，終使協調破局，雙方分道揚鑣。

藍營人士指出，國民黨內初選裂痕未平，藍白基層在竹北交惡，恐引發白營支持者在縣長選票分裂投票，甚至轉投民進黨參選人鄭朝方，恐重擊藍營基本盤。

至於效應是否外溢全國，藍營評估，如果沒有再發生其他事件繼續惡化，外溢效應目前應暫時受控。

民眾黨內人士表示，在宜蘭縣，藍白合作基礎相對穩固，民眾黨前立委陳琬惠出任國民黨參選人吳宗憲競總主委，民眾黨主席黃國昌亦表態力挺決心不變。

藍營人士說，新北、彰化、嘉義市及新竹市黨部合作尚稱順暢，即使彰化、宜蘭和嘉義市等選情艱困，原因在於地方整合及參選人實力等，不是藍白合破局所導致。

民眾黨方面評估，真正實質困境在「母雞帶小雞落空」，合作能否由虛轉實才是關鍵。在台北市與台中市，扮演母雞的藍營市長多因內部壓力或選戰考量，無意或受限而無法全力拉抬白營小雞；民眾黨缺乏地方組織扎根，藍營母雞又不願實質提攜，使「各自登山」成為常態。

白營人士表示，藍白若僅止於高層妥協而缺乏地方互信，難以發揮一加一大於二的綜效，未來高層級選舉的整合恐更舉步維艱。