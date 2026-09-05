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逆轉劣勢 宜縣、嘉市藍白攜手抗綠營挑戰

聯合報／ 記者戴永華魯永明／連線報導

二○二六縣市長選戰，宜蘭縣與嘉義市是藍白合指標區。在宜蘭，國民黨參選人吳宗憲靠民調整合出線，對上府院全力助陣的民進黨對手林國漳。藍白在嘉義市共推民眾黨參選人張啓楷，對決深耕地方廿二年的民進黨立委王美惠，藍營市長黃敏惠的高人氣能否轉化為張啓楷的選票、發揮「一加一大於二」成效，成勝負關鍵。

宜蘭縣長有四人登記參選，大勢仍是藍綠對決，林國漳原本無意參選，賴清德總統勸進一年終點頭，去年十月拍板提名，由新潮流系統的政委陳金德在幕後操盤，幾個月來，賴總統與副總統蕭美琴及行政院部會首長頻頻作球，拉抬聲勢。

吳宗憲一路經過藍藍民調和藍白民調出線，提名時間比林國漳晚了幾個月，他的學經歷跨領域、政見接地氣，具空戰能力；陸戰則透過整合藍白地方派系，迎戰「總統級選戰」，選情穩步向上。

在嘉義市長選舉，藍白合推張啓楷對決有台派綠營女戰神之稱的王美惠，另有三名獨立參選人。王美惠二○二○年首次選立委就拿下八萬多票，本屆連任時贏國民黨對手一萬多票，得票還高於綠營總統候選人賴清德。

張啓楷返鄉經營起步晚，雖獲多名藍營立委相挺，但藍營初選落敗的醫師翁壽良心結未解，未出面輔選。

張盼黃敏惠高人氣拉抬選情，不過黃敏惠因支持其侄子、無黨籍黃政融選議員，引起藍營不平，恐間接影響選情。

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