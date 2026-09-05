竹北藍白分裂 防綠漁翁得利

竹北市長藍白合破局，上演藍綠白三腳督，還牽動新竹縣長選情。藍營評估，藍白還是朋友，選戰主軸是藍綠治理路線不同，竹北選戰要避免綠營「漁翁得利」，最後也可能棄保。民眾黨秘書長周榆修不滿國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩否認國民黨曾提出禮讓竹北市長一事，稱這實質波及全國各縣市在野合作，且侵蝕民眾黨與國民黨過去兩年逐步建立的互信關係；白營操盤手翟本喬說，徐欣瑩勢必受藍白在竹北破局的衝擊。

新竹縣長選舉除徐欣瑩、鄭朝方，還有無黨籍朱定瑀登記參選。

藍營分析，前縣長范振宗前天點名國民黨主席鄭麗文負責，正反效果都有，同時分散徐欣瑩因藍白破局的政治壓力。白營則說，范振宗與徐欣瑩交情深厚，公開批評鄭麗文可能在轉移焦點，黨內設法將竹北衝擊控制在竹縣，避免波及其他縣市。

竹北市長由藍營吳旭智、白營邱臣遠與綠營曾聖凱對決。藍營分析，吳旭智只要維持領先，可帶動徐欣瑩在竹北得票；到了選戰末期，非綠選民不願民進黨勝選，將自主判斷棄保。翟本喬則認為，藍白在竹北一役聲量位居一二，不存在棄保。

徐欣瑩昨受訪時稱，「沒有獲得民眾黨具體承諾會支持初選」，並否認國民黨曾提出禮讓竹北市長，周榆修表示，在鐵一般的事實基礎上置換概念，還在傷害已造成後說三道四，請徐欣瑩三思並慎言。

至於綠營，民進黨縣黨部主委蘇仁鑑表示，曾聖凱長期參與鄭朝方市政團隊，綠營將竹北選戰定位為「治理延續」，三腳督格局下，曾聖凱穩住園區、年輕及大樓選民，竹北有機會成突破藍營板塊關鍵。