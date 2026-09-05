新聞眼／力拚突圍 魏平政要打自己的選戰

當民進黨彰化縣長參選人陳素月早早整軍出發，選情艱困的國民黨參選人魏平政卻在明天競總成立大會前，上演縣長王惠美哽咽落淚，還有魏平政為冰釋誤會，在縣長室外枯等十五分鐘與九十度彎腰鞠躬的畫面。

國民黨想延續彰化執政，現在最需要的是擦乾眼淚，挺起腰桿，打一場魏平政自己的選戰。

彰化縣長四名參選人中，以綠營立委陳素月最被看好，國民黨考紀會前主委魏平政急起直追，還有無黨籍彰化市前市長邱建富及縣議員陳重嘉，邱建富吸收部分藍綠選票，也有左右選局的能力。

彰化縣是六都以外最大縣，向有「搖擺縣」特色，也有人稱「得彰化得天下」。國民黨占有執政優勢，卻為了遷就山頭與家族利益，未依循黨內民主機制，透過密室政治徵召人馬空降參選，才造成如今亂象，黨中央要負起最大責任。

王惠美力挺新北市副市長劉和然參選，雖有其獨到見解，卻與黨主席鄭麗文溝通不良，導致心結未解，以爭取地方建設之名，與總統、閣揆同框，卻不願為魏平政站台，也不與鄭麗文會面，更拒當魏競總主委，背負「背骨」罵名。王惠美吐露這段辛酸過程，哽咽失聲令人動容。

不過，黨中央拍板人選後，王惠美既是黨員，過去也受黨支持才成為「不敗女王」，如今危急存亡之秋，自應義不容辭投入輔選，但王惠美以「天天在跑行程，也是在輔選」自己定義，顯然是不願積極面對的說詞。

國民黨提名之亂讓黨失去公信力，為了「等待阿美」讓競總龍頭拖三個月還懸而未決。明天魏平政競總就要成立了還在等；魏平政昨親送邀請函，卻在縣長室空等，向縣長室人員彎腰，讓人不忍卒睹。

藍營提名過程已成過往雲煙，各方說法已淪為各說各話，對選情無益，甚至雪上加霜，與其等王惠美回頭陷入空轉，不如放手一搏，打一場屬於自己的選戰，想逆轉選戰，不在於誰來抬轎，挺起腰感帶領隊伍站起來，才能成為彰化縣長一役的最佳男主角。