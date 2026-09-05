百里侯大戰81人開打 綠搶新北藍爭高雄

九合一選舉登記昨結束，各地對決態勢底定，依據中選會公告，共有八十一人投入廿二縣市的地方諸侯選戰。人口最密集的六都，綠營要搶台灣頭的新北市，藍營鎖定翻轉台灣尾的高雄市；國民黨面臨穩住部分執政縣市如彰化縣、宜蘭縣的挑戰，民進黨也要力守澎湖縣不失。

侯蔣聯防新北挺李四川

中選會公告，在地方議員層級，全國共一五○二人登記參選，要搶九二九席。至於全國各地鄉鎮市長，共四六五人參選。十月十六日前審定候選人名單，廿三日抽籤決定號次；十一月廿八日投票、開票。

國民黨新北市長參選人李四川昨天在侯友宜及黨籍立委、藍白議員參選人陪同下登記參選，台北市長蔣萬安今天接力陪李四川掃街，拉出雙北聯防陣線。一周後，李四川將在板橋第二體育場造勢，侯友宜、蔣萬安都會出席；十月四日，李四川在板一還要辦萬人造勢，訴求氣勢輾壓綠營。

高雄市長陳其邁（右二）昨在台北舉行新書發表會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（右起）、新北市長參選人蘇巧慧、嘉義市長參選人王美惠都到場。記者潘俊宏／攝影

賴蔡同框陳其邁蘇巧慧

新北市選舉人口三四○萬人，居全國之冠，綠營早已設定決戰場。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今成立競選總部，並在板橋第一體育場啟動首場萬人大造勢，邀請賴清德總統、前總統蔡英文和高雄市長陳其邁助陣。競辦幕僚說，蘇巧慧父親、行政院前院長蘇貞昌不出席，要把光環留給女兒。

賴總統、蔡英文同框替蘇巧慧加持，陳其邁也會以高雄經驗助陣。綠營人士指出，因國安考量，要促成前後任總統罕見同台替同一位參選人拉抬，對蘇巧慧而言，這場造勢的意義不只是成立競選總部，更是向外界宣示「全黨一起拚新北」的選戰信號。

國民黨市長參選人柯志恩昨晚前往林園廣應廟宣講，今天至晚上連跑三場活動凝聚基層向心力。第一場活動是南高雄後援會成立大會，邀請南投縣長許淑華南下助選，兩人還要一同前往黃昏市場向婆婆媽媽拜票，晚間再赴廟口開講。

民進黨市長參選人賴瑞隆戰力滿滿，今、明兩天一口氣成立七個後援會，上午安排社福慈善身障後援會授證大會，下午成立大岡山及前鎮地區後援會，各選區議員參選人競總成立搶曝光。