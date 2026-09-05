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百里侯大戰81人開打 綠搶新北藍爭高雄

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰王小萌張曼蘋葉德正林媛玲王慧瑛林昭彰王長鼎徐白櫻／連線報導
國民黨新北市長參選人李四川（前左二）昨天到新北市選委會登記參選，新北市長侯友宜（前右二）到場支持，將邀台北市長蔣萬安共同造勢。記者葉信菉／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（前左二）昨天到新北市選委會登記參選，新北市長侯友宜（前右二）到場支持，將邀台北市長蔣萬安共同造勢。記者葉信菉／攝影

九合一選舉登記昨結束，各地對決態勢底定，依據中選會公告，共有八十一人投入廿二縣市的地方諸侯選戰。人口最密集的六都，綠營要搶台灣頭的新北市，藍營鎖定翻轉台灣尾的高雄市；國民黨面臨穩住部分執政縣市如彰化縣、宜蘭縣的挑戰，民進黨也要力守澎湖縣不失。

侯蔣聯防新北挺李四川

中選會公告，在地方議員層級，全國共一五○二人登記參選，要搶九二九席。至於全國各地鄉鎮市長，共四六五人參選。十月十六日前審定候選人名單，廿三日抽籤決定號次；十一月廿八日投票、開票。

國民黨新北市長參選人李四川昨天在侯友宜及黨籍立委、藍白議員參選人陪同下登記參選，台北市長蔣萬安今天接力陪李四川掃街，拉出雙北聯防陣線。一周後，李四川將在板橋第二體育場造勢，侯友宜、蔣萬安都會出席；十月四日，李四川在板一還要辦萬人造勢，訴求氣勢輾壓綠營。

高雄市長<a href='/search/tagging/2/陳其邁' rel='陳其邁' data-rel='/2/114801' class='tag'><strong>陳其邁</strong></a>（右二）昨在台北舉行新書發表會，民進黨台北市長參選人<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>（右起）、新北市長參選人<a href='/search/tagging/2/蘇巧慧' rel='蘇巧慧' data-rel='/2/124227' class='tag'><strong>蘇巧慧</strong></a>、嘉義市長參選人王美惠都到場。記者潘俊宏／攝影
高雄市長陳其邁（右二）昨在台北舉行新書發表會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（右起）、新北市長參選人蘇巧慧、嘉義市長參選人王美惠都到場。記者潘俊宏／攝影

賴蔡同框陳其邁蘇巧慧

新北市選舉人口三四○萬人，居全國之冠，綠營早已設定決戰場。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今成立競選總部，並在板橋第一體育場啟動首場萬人大造勢，邀請賴清德總統、前總統蔡英文和高雄市長陳其邁助陣。競辦幕僚說，蘇巧慧父親、行政院前院長蘇貞昌不出席，要把光環留給女兒。

賴總統、蔡英文同框替蘇巧慧加持，陳其邁也會以高雄經驗助陣。綠營人士指出，因國安考量，要促成前後任總統罕見同台替同一位參選人拉抬，對蘇巧慧而言，這場造勢的意義不只是成立競選總部，更是向外界宣示「全黨一起拚新北」的選戰信號。

國民黨市長參選人柯志恩昨晚前往林園廣應廟宣講，今天至晚上連跑三場活動凝聚基層向心力。第一場活動是南高雄後援會成立大會，邀請南投縣長許淑華南下助選，兩人還要一同前往黃昏市場向婆婆媽媽拜票，晚間再赴廟口開講。

民進黨市長參選人賴瑞隆戰力滿滿，今、明兩天一口氣成立七個後援會，上午安排社福慈善身障後援會授證大會，下午成立大岡山及前鎮地區後援會，各選區議員參選人競總成立搶曝光。

2026九合一選舉 蘇巧慧 李四川 陳其邁 沈伯洋 侯友宜

2026九合一選舉

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