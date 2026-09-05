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九合一倒數／新北、高雄主戰場 藍綠攻防各有包袱

聯合報／ 記者林媛玲徐白櫻／連線報導

九合一選舉倒數不到三個月，藍綠攻防聚焦新北市與高雄市兩大主戰場。雙方陣營陸續啟動大型造勢，從基層陸戰一路攻向空戰，選情全面白熱化。

國民黨在新北執政廿一年，民進黨扣除立法院長韓國瑜執政兩年，也已在高雄執政廿四年，兩市藍綠既根深柢固，也有沉重包袱。

新北作為全國最大票倉，市長選情呈現膠著拉鋸，藍綠拋出民調都聲稱互有領先。國民黨市長參選人李四川表示，藍營內參民調他持續穩定領先，強調自己拜票數月來「仇恨值低」，拜票五個月來從來沒被罵過，將持續以「務實工程師」形象與市政經驗拋出具體政策，鞏固接班信賴感。

蘇巧慧則強調尊重各方民調，不會輸了就罵機構、贏了就嘲笑對手，強調更在意自己的耕耘努力是否獲得愈來愈多新北市民的認同；她主打新世代願景，盼打破藍營在新北執政，訴求「換黨做做看」。

高雄市長選情同樣激烈，國民黨參選人柯志恩二度挑戰高雄，營造藍白合氣勢，對民進黨參選人賴瑞隆陣營持續進逼；賴瑞隆背後為民進黨新潮流強大組織及策略操作，前市長陳菊愛將許立明負責運籌帷幄，市長陳其邁則是檯面上的強大母雞，發揮「桶箍」功能，整合各派系力量。

柯志恩、賴瑞隆陣營將從廟口開講、後援會成立等基層陸戰，進階至大型造勢會短兵相接，盼激起選民熱情、轉化成選票支持。

立法院前院長王金平為柯志恩操盤，柯陣營不斷端出政策牛肉、展現執政能力，預計舉辦三場大型造勢，首場訂於鳳山區，邀請台北市長蔣萬安站台，期盼重現韓國瑜當年勝選前「三山（鳳山、旗山、岡山）造勢」熱潮，吸引中間選民。

賴瑞隆則肩負綠營「不能輸」的壓力，他主打延續綠色執政與城市轉型紅利，下月競選總部成立後，將結合議員參選人深入卅八個行政區，加強個人形象與政見鮮明度。

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