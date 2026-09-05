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迎戰2026 藍6都守4 綠喊坐7望8拚9

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰王小萌／台北報導

九合一選舉昨天登記截止，藍綠白選將就定位，國民黨評估，六都應能維持「四比二」格局；民進黨則喊出「坐七望八拚九」；民眾黨則將重點放在議員席次，希望能較現有席次再增加。

藍營人士表示，國民黨二○二二年大勝，二○二六年想要突破幾乎是不可能的任務，目前觀察六都應能維持「四比二」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨高雄市長參選人柯志恩雖都與各自對手拉近差距，但逆轉不易，國民黨守住四都即穩住陣腳。

該人士表示，其他縣市中，彰化縣、嘉義市及宜蘭縣等呈五五波、選情艱困，恐面臨失守風險，另有機會收復金門縣與澎湖縣，預估藍營最終席次約落於十三至十四席。今年大選整體偏冷、空戰效益有限，勝負關鍵在於能否落實陸戰與組織動員，催出支持者投票。

民進黨則喊出「坐七望八拚九以上」，七個贏面大的縣市除了現任的高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣，再加上嘉義市、彰化縣、宜蘭縣；「望八」是現任的澎湖縣或近期黑馬崛起的新竹縣；「拚九」是最關鍵的新北市。

民進黨人士指出，二○二二年的大敗、僅剩五席縣市執政版圖是這次選戰的樓地板，今年在此基礎之上選情預期是會比現在有所成長，但包括新竹縣、澎湖縣、新北市等激戰區，仍沒有大意的本錢，空戰、陸戰都要同步強化，力拚賴政府「期中考」繳出好成績單。

民眾黨部分，這次選戰提出一○五位包括市長、議員及鄉鎮市區在內的候選人。黨內人士坦言，近期黨內整體氣勢下滑，各縣市能做的，就是盡可能替參選人創造曝光與宣傳造勢機會。

該人士表示，面對二○二六地方選舉，民眾黨目前並未設定過度激進的目標，而是將選戰重點放在議員席次，希望在守住現有基本盤的同時進一步擴張，目標從目前全台十四席議員，增加至約廿席。

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