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子讓父、扮古裝…登記截止日話題多

聯合報／ 記者張裕珍郭政芬陳秋雲江良誠／連線報導
網紅寵物美容師Angela寶七改名十六個字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，昨天一身古裝扮相，登記參選桃園區市議員。記者張裕珍／攝影
網紅寵物美容師Angela寶七改名十六個字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，昨天一身古裝扮相，登記參選桃園區市議員。記者張裕珍／攝影

昨選舉登記截止，各地都有話題參選人。網紅Angela寶七改名十六個字，昨身穿古裝登記參選桃園區市議員；台中市議員林昊佑放棄連任，「禮讓」前議員父親林汝洲參選；因國籍問題解職的南投縣前議員史雪燕回鍋再戰；竹市前文化局長錢康明鎖定市政缺失參選。

曾是ＪＫＦ女郎的寵物美容師Angela寶七在ＩＧ有廿三萬粉絲，小有名氣，受網紅「小商人」邀請參選桃市議員，還改名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」。王女昨身著古裝登記，強調自己「穿越」而來要修正世襲制，一舉一動都在劍指同選區的藍委萬美玲之子、無黨籍參選人佀廣洋。

被問到參選是否有針對性，王女說，人生就像電視劇，邀請市民來追劇，此次參選不成立政治獻金專戶，未來將把選舉補助款餘額捐給流浪動物團體。佀廣洋日前回應，尊重每個人參選權利，自己會全力以赴，回報支持者的期待與託付。

台中市無黨籍議員林昊佑放棄連任，改由其父林汝洲參選。他發長文告別，表示應該趁年輕把握機會，到不同領域磨練，增廣視野。聯合報系資料照
台中市無黨籍議員林昊佑放棄連任，改由其父林汝洲參選。他發長文告別，表示應該趁年輕把握機會，到不同領域磨練，增廣視野。聯合報系資料照

台中市議員選舉第三選區（烏日、龍井、大肚）則出現「子讓父」局面，昨登記關鍵時刻，現任議員林昊佑選擇「禮讓」父親林汝洲登記上陣。林汝洲為前議員，有一定政治實力，本屆選舉退居幕後交棒兒子林昊佑參選順利當選，未料四年後，林汝洲又再重出江湖，回到第一線參選。

南投縣議員部分，去年底因國籍問題遭內政部解除縣議員職務的陸配史雪燕，昨以無黨籍完成第一選區議員登記，她強調已提出二○○七年交給移民署的「喪失原籍證明具結書（人在台灣使用）」等資料，並指國籍問題是假議題；縣選委會則將函請相關機關查證，最終資格仍待中選會認定。

曾是新竹市長高虹安市政團隊一員的前文化局長錢康明也在昨天完成登記參選東區市議員，表示希望透過自己的努力，讓市政受到監督，彌補過去擔任文化局長時自認監督能力不足的遺憾。

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