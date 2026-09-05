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藍白合作 白營邀盧秀燕、張善政站台

聯合報／ 記者張裕珍陳敬丰郭政芬／連線報導
年底桃園市議員選戰民眾黨推出桃園區徐千晴（前排左四）、八德區林晏良（前排左三）、龜山區周曉芸（前排右三）、平鎮區吳正吉（前排右二）四人參選，黨秘書長周榆修（前排右五）與桃園市黨部主委洪毓祥（前排右四）昨陪同聯合登記造勢。記者張裕珍／攝影
年底桃園市議員選戰民眾黨推出桃園區徐千晴（前排左四）、八德區林晏良（前排左三）、龜山區周曉芸（前排右三）、平鎮區吳正吉（前排右二）四人參選，黨秘書長周榆修（前排右五）與桃園市黨部主委洪毓祥（前排右四）昨陪同聯合登記造勢。記者張裕珍／攝影

竹北市長選戰藍白合破局牽動選情，國民黨竹縣黨部主委楊文科昨喊話黨員團結，不得替非國民黨提名參選人助選。反觀桃園、台中藍白合有默契，桃園市長張善政十二日將替白營議員參選人站台；台中市長盧秀燕預料也會助白營一臂之力。

竹北市長、新竹縣長選情高度連動，竹北「藍白分」連日來受到討論。楊文科昨發出公開信，向同志及黨員喊話「團結則是我們最大的力量。」強調在已有國民黨提名候選人的選區，黨員及參選同志均不得以任何形式為非國民黨提名參選人站台、掃街、造勢、公開助選。

民眾黨目前在桃園市議會席次掛零，年底選戰推出桃園區徐千晴、龜山區周曉芸、八德區林晏良、平鎮區吳正吉四人參選。昨選舉登記最後一天，黨秘書長周榆修、桃園市黨部主委洪毓祥冒雨到桃園市選委會陪同「民眾黨桃園隊」聯合登記造勢。

洪毓祥說「風雨生信心」，力拚四席全上、成立黨團。周榆修說，民眾黨支持張善政連任，跟張善政、議長邱奕勝也都有很好的互動，藍白合作拭目以待，也提到不希望竹北狀況外溢。據了解，周曉芸十二日在龜山成立競選總部，張善政、黨主席黃國昌將一起替周站台。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠說，民眾黨未提市長人選、支持張善政連任；但每個選區狀況不同，若該區選情緊繃，張善政自然會是優先支持藍營人選，若有相互拉抬的空間，就市長高度而言，也會替民眾黨的參選人加油打氣。

民眾黨在台中提名六名議員參選人，分別是清水梧棲沙鹿陳永祥、后里豐原連小華、西屯劉芩妤、北屯邱于珊、太平許書豪與大里霧峰江和樹，其中江和樹是現任議員，連小華是民眾黨立院黨團總召陳清龍的妻子。

盧秀燕此前表態，台中的藍白合作狀況很好，只要現任議員邀請，她會不分黨派站台，其他邀約就要看時間，市政工作繁忙，且議員造勢會挑好日子，常常撞期，時間調度是最大問題；她有兩點站台原則，第一是國民黨為主，第二是現任優先。

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