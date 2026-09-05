選情初探／投縣第一選區超額競爭 泛藍相爭成變數

南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉）十席議員選舉爆出超額競爭，兩名議員轉戰鄉長、市長釋出少數席次，卻有十七人搶攻。泛藍仍占結構優勢，但國民黨內部競爭、無黨籍實力派分票，加上綠營老將賴燕雪回鍋，讓選情充滿變數。

第一選區現任議員中，無黨籍蔡宗智轉戰名間鄉長，民進黨沈夙崢投入南投市長選舉，其餘多力拚連任，只留下有限席次給新人挑戰，形成「席次沒多、參選人暴增」的激烈局面。

國民黨提名現任議員林儒暘、宋懷琳、林憶如，但藍營陣營還有南投市民代表廖詒琇、陳志斌、退休警官張錫淵，以及史雪燕等人參選。現任議員雖握有政黨與地方服務優勢，仍得面對同陣營瓜分票源的壓力。

泛藍基本盤仍是本區最大優勢，但最大變數反而來自「藍營內戰」。無黨籍參選人同樣不少，包括現任議員洪明科、張婉慈、張秀枝、簡千翔，及南投縣青年返鄉服務協會執行長洪志杰、名間鄉前鄉長陳聰鑑、許纘融等人，部分具地方組織與服務基礎，可能從藍綠票源中切出席次。

綠營則面臨老將回鍋的重新洗牌。曾拿下全縣議員最高票的賴燕雪重返議員選戰，與現任吳棋楠共同力拚綠營席次。由於第一選區長期被視為民進黨約有兩席空間，賴燕雪回歸後，綠營內部票源如何重新分配，將成為觀察焦點。

民眾黨則因現任簡千翔退黨，民眾黨改推新人吳淳祐參選，民眾黨能否延續政黨票源成為另一變數。第一選區前段席次可能由現任與政黨基本盤較穩定者掌握，真正廝殺恐集中在最後幾席，藍營能否避免分票、綠營能否守住兩席，以及無黨籍實力派能否突圍，都將左右最終席次版圖。