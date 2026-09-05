多名參選人趕末班車！雲林劉建國喊「94要拚」嘉義爆登記失敗

九合一選舉登記最末日，雲林以南多名縣市長參選人搭「末班車」取得角逐資格，不乏政治素人投入拚戰，其中雲林縣六十七歲牙醫師林佳瑜壓線登記，第四度角逐縣長，嘉義市則上演七十三歲牙醫師林安得最後關頭登記失敗的戲劇性插曲。

民進黨雲林縣長參選人劉建國昨在上百名支持者陪同下完成登記，他以「九四」諧音喊話，「就是要選能力、就是要改變、就是要拚這次」，強調雲林不能再走舊思維、舊作為，要由全民政治取代家族政治。另，六十七歲牙醫林佳瑜壓線登記，成為縣長選戰第四人，也是他第四度角逐雲林縣長。

高雄市長選舉除司法改革黨主席張靜、民進黨賴瑞隆、國民黨柯志恩及無黨籍王肇民登記參選，電腦公司負責人洪方隆昨加入競爭，他指參選初衷是看見台灣出現政治鬥爭、詐騙、低薪等七大問題，希望從高雄開始，全省候選人提出政見若無法達標就要接受懲罰。

無黨籍台東縣長參選人李吳穎智、王志偉也趕在最後一天登記，李吳穎智因病住院，特別向醫院告假前往登記。現年六十六歲、現任台東釋迦生產合作社理事主席的王志偉則表示，想選縣長的念頭長達十六年，「不選，以後會後悔」。民進黨台東市長參選人翁聖惠昨天也登記，喊出「換新不只是換一個人，而是換一種做事的方法」。

國民黨屏東市長周佳琪昨完成登記拚連任，將與民進黨對手梁育慈進行「雙姝對決」。她指已有好的開始，讓屏東市有好的就業、好的生活是她的施政目標。澎湖縣前馬公市長葉竹林昨完成登記，二度挑戰縣長，定調此次選戰為「平民百姓對抗權貴與財團」，指澎湖的未來不該持續陷於藍綠對抗的泥淖。

嘉義市七十三歲牙醫師林安得昨天赴選委會登記，以 「美麗嘉義、安全家園」八個字闡述施政抱負，不過選委會審查資料發現缺少證件未能完成登記，市長夢碎。