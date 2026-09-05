拚藍白合！柯文哲高屏輔選 喊全力支持柯志恩

高雄、屏東縣市長選戰「藍白合」成形，民眾黨創黨主席柯文哲昨南下輔選，明確表示高雄市長一役，就是全力輔選柯志恩。他在屏東輔選時並說，政黨可以合作時就合作，需要競爭時就競爭，不要在可以合作時候搞對抗，這就不對了。

選舉登記最末日，柯文哲昨天南下替民眾黨高、屏地區提名參選人輔選，首站抵達屏東，陪同黨提名第一選區議員參選人林育先、屏東市北區市民代表參選人郭泰安、潮州鎮民代表林耀宗完成登記。下午轉赴高雄，陪議員參選人林于凱登記並掃街拜票。

行間媒體追問，民眾黨主席黃國昌日前表態力挺國民黨高雄市長參選人柯志恩，他是否亦支持？柯文哲明確表示，「就是全力輔選她」。

至於是否讓民眾黨議員參選人與柯志恩同台，柯文哲未把話說死，強調「有任何人要來幫忙輔選，我都歡迎」，政治上就是互相幫忙、互相尊重，對高雄選戰保留最大的合作空間。

柯文哲昨早在屏東輔選，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉也到場「合體」，蘇表示，屏東未來的發展，他與民眾黨共識一致，藍白合在屏東沒有變化、完全沒有問題。他在立法院當召委，也是與民眾黨合作，大家在國會共同打拚，在屏東縣也一起攜手前進。

柯文哲說，民眾黨會投桃報李，只要給予幫忙就會記在心裡並回報。「每個政黨都有主體性與自主性，大戰略是可以合作就合作，需要競爭就競爭，不要在可以合作時候搞對抗，這就不對了」。