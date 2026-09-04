快訊

遭傳花光陳松勇400萬手尾錢 印尼看護Yuli真實現況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

遭影射吸大麻、碰毒品 佀廣洋怒嗆吳靜怡：24小時內下架否則提告

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
政治評論員吳靜怡今在臉書發文，影射桃園市議員參選人佀廣洋涉及大麻、毒品爭議；佀廣洋晚間發文嚴正否認，要求吳靜怡24小時內下架圖文並公開道歉。聯合報系資料照
政治評論員吳靜怡今在臉書發文，影射桃園市議員參選人佀廣洋涉及大麻、毒品爭議；佀廣洋晚間發文嚴正否認，要求吳靜怡24小時內下架圖文並公開道歉。聯合報系資料照

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前登記參選桃園市第一選區議員，今卻遭政治評論員吳靜怡影射涉及大麻和毒品。對此，佀廣洋深夜發文嚴正否認，強調從未抽過大麻和使用任何毒品，要求吳靜怡24小時內下架圖文並公開道歉，否則將蒐證交由律師提告。

佀廣洋表示，自從宣布參選以來，惡意攻擊、抹黑從未間斷，針對吳靜怡今天的發文內容，他認為對方利用影射性的照片、文字與影音，意圖讓社會大眾產生錯誤聯想，進而損害他的名譽，因此予以嚴正譴責。

佀廣洋強調，自己「從來沒有抽過大麻，也從來沒有使用過任何毒品」，如今已正式登記參選桃園市議員，相關內容已涉及指摘、傳述足以毀損他人名譽的不實事項。

佀廣洋說，吳靜怡相關發文可能涉及刑法第310條誹謗罪，以及公職人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選而傳播不實事項等規定，要求吳靜怡在24小時內下架相關圖文並公開道歉。

佀廣洋表示，若逾期仍未處理，將完整蒐集相關貼文、圖片、留言、轉發及散布紀錄，交由律師提告，絕不寬貸，也呼籲外界還給桃園一場乾淨、公平的選舉，杜絕惡質選風。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2026九合一選舉 佀廣洋 吳靜怡 萬美玲 國民黨 桃園市選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

來了！JKF女郎改名「整頓霸凌者佀廣洋」16字 今登記選桃園議員

爭議選將 温世政手機丟人致歉、佀廣洋完成登記

轟徐巧芯「圍油救蔣」編政治劇本 民進黨：有證據就給檢調

15字超長姓名搶頭香 黃宏成登記選嘉義市長 住處驚見「欠錢還錢」

相關新聞

提早連任議員？高雄第6選區應選4席僅4人參選 選委會：仍要滿足1條件

高市議員第6選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）應選4席議員，直至下午登記結束，總計為李喬如、簡煥宗、蔡金晏及陳美雅等4名現任議員登記參選，幾乎可以直接提早宣布連任成功。高市選委會說明，高雄市縣合併後，首度出現市議員同額參選情況，不過參選人還是要超越「最低當選票數」才算當選。

楊文科發公開信喊團結 國民黨祭黨紀：不得助選非提名人

國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天下午發出「新竹縣五合一選舉公開信」，向同志及黨員喊話，強調在已有國民黨提名候選人的選區，全體黨員及參選同志均不得以任何形式為非國民黨提名參選人站台、掃街、造勢、公開助選，喊話「團結則是我們最大的力量。」

當面開砲！范振宗嗆鄭麗文 選輸就是最大戰犯

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨天登記參選，黨主席鄭麗文、老縣長范振宗相挺。范振宗致詞時手指著鄭麗文說，對內藍營未整合，對外與白營未談妥，「如果選輸，最大戰犯就是妳」；范一度伸手比畫疑似朝鄭「呼巴掌」，范事後稱「愛之深、責之切」。鄭麗文致詞一度口誤喊出「藍白對決」，台下民眾高喊糾正，她隨即改口笑稱是「藍綠對決」。

竹北激戰 藍綠白同日登記

竹北市長選情牽動藍綠白聲勢，民眾黨邱臣遠、國民黨吳旭智與民進黨曾聖凱昨天都登記參選，加上日前以無黨籍身分登記參選的前立委李貞秀，炒熱全國最大縣轄市長選情。

遭影射吸大麻、碰毒品 佀廣洋怒嗆吳靜怡：24小時內下架否則提告

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前登記參選桃園市第一選區議員，今卻遭政治評論員吳靜怡影射涉及大麻和毒品。對此，佀廣洋深夜發文嚴正否認，強調從未抽過大麻和使用任何毒品，要求吳靜怡24小時內下架圖文並公開道歉，否則將蒐證交由律師提告。

桃園市長2人、議員109人完成登記 各選區參選名單一次看

2026年地方公職人員選舉候選人登記今天截止，桃園市選委會統計，5天登記期間共有2人登記參選市長、109人登記參選市議員；復興區長有1人登記，復興區民代表20人、全市里長有947人登記。市長、市議員候選人預計10月23日抽籤決定號次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。