遭影射吸大麻、碰毒品 佀廣洋怒嗆吳靜怡：24小時內下架否則提告

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前登記參選桃園市第一選區議員，今卻遭政治評論員吳靜怡影射涉及大麻和毒品。對此，佀廣洋深夜發文嚴正否認，強調從未抽過大麻和使用任何毒品，要求吳靜怡24小時內下架圖文並公開道歉，否則將蒐證交由律師提告。

佀廣洋表示，自從宣布參選以來，惡意攻擊、抹黑從未間斷，針對吳靜怡今天的發文內容，他認為對方利用影射性的照片、文字與影音，意圖讓社會大眾產生錯誤聯想，進而損害他的名譽，因此予以嚴正譴責。

佀廣洋強調，自己「從來沒有抽過大麻，也從來沒有使用過任何毒品」，如今已正式登記參選桃園市議員，相關內容已涉及指摘、傳述足以毀損他人名譽的不實事項。

佀廣洋說，吳靜怡相關發文可能涉及刑法第310條誹謗罪，以及公職人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選而傳播不實事項等規定，要求吳靜怡在24小時內下架相關圖文並公開道歉。

佀廣洋表示，若逾期仍未處理，將完整蒐集相關貼文、圖片、留言、轉發及散布紀錄，交由律師提告，絕不寬貸，也呼籲外界還給桃園一場乾淨、公平的選舉，杜絕惡質選風。

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