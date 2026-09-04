桃園市長2人、議員109人完成登記 各選區參選名單一次看

2026年地方公職人員選舉候選人登記今天截止，桃園市選委會統計，5天登記期間共有2人登記參選市長、109人登記參選市議員；復興區長有1人登記，復興區民代表20人、全市里長有947人登記。市長、市議員候選人預計10月23日抽籤決定號次。

市長選舉確定藍綠對決，現任市長張善政尋求連任，9月1日以國民黨推薦身分完成登記；民進黨由黃世杰出戰，9月2日完成登記。

市議員部分，全市14個選區共109人登記，參選人涵蓋國民黨、民進黨、民眾黨、親民黨、勞動黨、小民參政歐巴桑聯盟及無黨籍。其中第1選區登記人數最多，共20人投入選戰；第7選區也有17人登記。

各選區登記者為，第1選區國民黨黃婉如、詹江村、凌濤、陳美梅、林政賢、張碩芳，民進黨李光達、余信憲、黃瓊慧、李柏瑟、黃家齊，民眾黨徐千晴、勞動黨許孟祥、小民參政歐巴桑聯盟沈佩玲，無黨籍朱永煇、蕭湘瀚、于北辰、李凱倫、佀廣洋、王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋。

第2選區國民黨林明義、江冠妤、高華駿、孫韻璇，民進黨陳雅倫、李宗豪，民眾黨周曉芸、親民黨陳泓維，無黨籍呂學記。

第3選區國民黨劉茂羣、朱珍瑤、楊朝偉，民進黨許家睿、蔡永芳、呂林小鳳，民眾黨林晏良，無黨籍段林淑婷。

第4選區國民黨錢龍、張桂綿，民進黨許清順、胡家智，無黨籍劉勝全、郭麗華。

第5選區國民黨徐其萬、民進黨游吾和、無黨籍吳文凱。第6選區國民黨李柏坊、民進黨陳治文、親民黨徐慈檉，無黨籍劉儲禎、江國輝。

第7選區國民黨彭康傑、葉明月、劉安祺、吳睿霖、梁為超、邱奕勝，民進黨張曉昀、黃崇真、彭俊豪、魏筠，無黨籍毛嘉慶、劉曾玉春、張兆恩、張仲方、李欣、謝美英、徐盛揚。

第8選區國民黨舒翠玲、陳韋曄、黃敬平、彭柏霖，民進黨王珮毓、劉仁照，民眾黨吳正吉，無黨籍高宇彥、白丞堯、羅文欽。

第9選區國民黨周玉琴、古振豐，民進黨項柏翰、鄭淑方，無黨籍劉定唐、李家興、黃盈淇。第10選區國民黨劉熒隆、徐玉樹、林昭賢，民進黨張贊聞，無黨籍吳平娥。

第11選區民進黨陳睿生、無黨籍邱文威。第12選區國民黨吳進昌、民進黨張佩芸、無黨籍許更生。

第13選區國民黨王仙蓮、陳卉蓁，民進黨林志強，無黨籍張秀菊、楊進福、李鴻志。

第14選區國民黨陳瑛、張倉豪、簡志偉，民進黨謝卓儒，無黨籍林秋霖、邱伯倫、蘇偉恩、曾庭筠。復興區長部分，僅無黨籍蘇佐璽1人登記。