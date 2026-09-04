竹縣五合一選舉登記參選情況出爐 2鄉同額參選

今年五合一選舉下午5時30分截止登記，新竹縣選委會晚間公布登記情況，其中新竹縣長候選人有3人登記參選，分別為鄭朝方(民進黨)、朱定瑀(無黨籍)與徐欣瑩(國民黨)，鄉鎮市長部分有芎林、五峰鄉2地同額參選。

新竹縣選委會表示，縣議員候選人共68人登記參選，分別為第一選舉區（竹北市西區）6人、第二選舉區（竹北市東區）14人、第三選舉區（湖口鄉）11人、第四選舉區（新豐鄉）6人、第五選舉區（關西鎮）3人、第六選舉區（新埔鎮）3人、第七選舉區（橫山鄉、尖石鄉）1人、第八選舉區（芎林鄉）1人。

第九選舉區（竹東鎮、五峰鄉）9人、第十選舉區（寶山鄉）2人、第十一選舉區（北埔鄉、峨眉鄉）2人、第十二選舉區（新竹縣之平地原住民）2人、第十三選舉區（尖石鄉及竹北市、湖口鄉、新豐鄉、關西鎮、新埔鎮、橫山鄉之山地原住民）5人、第十四選舉區（五峰鄉及芎林鄉、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉之山地原住民）3人。

鄉鎮市長候選人共有32人登記參選，分別為竹北市4人、竹東鎮2人、新埔鎮2人、關西鎮2人、湖口鄉2人、新豐鄉3人、芎林鄉1人、橫山鄉2人、北埔鄉4人、寶山鄉2人、峨眉鄉4人、尖石鄉3人、五峰鄉1人。

鄉鎮市長同額參選人分別為竹縣五峰鄉秋維書、芎林鄉陳星宏，兩人都是國民黨籍。

此外，選舉鄉鎮市民代表共252人登記、村里長共369人登記。