嘉市議員選戰37人搶23席 2對堂兄弟同區競爭、84里有41里同額選舉

嘉義市長、市議員及里長三合一選舉參選人登記，下午5時半截止，市選舉委員會公布登記結果，市長選舉5人登記；市議員東、西2選區共37人競逐23席；里長157人登記，84里有41里同額選舉。

議員選戰，東區應選10席、共16人登記；西區應選13席、共21人登記，2區合計37人參選，競爭激烈。受矚目的是東、西兩區各有一對郭家、蔡家堂兄弟「同區競選」，「兄弟爬山、各自努力」。

東區部分，國民黨現任議員郭定緯尋求連任，將與堂哥、無黨籍參選人郭文居競逐。郭文居曾任議員捲土重來；西區無黨現任議員蔡坤叡拚連任，與堂哥、無黨籍參選人、慶安社區發展協會理事長蔡坤達交鋒。

市長選舉5人登記：無黨黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、無黨陳愷璜、台灣民眾黨張啟楷、民進黨王美惠、無黨籍王義成。

市議員部分，東區第1選區16人登記：凌子楚、郭文居、何苡睿、陳玥妗、梁樹綸、張敏琪、林昱孜、黃露慧、黃盈智、柯莉絲汀、吳宗泓、顏翎熹、陳家平、郭定緯、傅大偉及洪斐昭。

西區第2選區21人登記：陳嘉弘、陳姿妏、鄭光宏、林煒軒、王浩、林子淨、蔡坤達、林詩涵、陳品蓁、李忠曆、蔡坤叡、李明燦、張秀華、黃思婷、黃政融、黃敏修、黃大祐、曾奕豪、陳致愷、魏志軒及孫貫志。

里長選舉，東區39里共66人登記，西區45里共有91人登記，合計84里、157人參選，其中41里僅1人登記（東區20里、西區21里）。