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提早連任議員？高雄第6選區應選4席僅4人參選 選委會：仍要滿足1條件

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員第6選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）應選4席議員，直至下午登記結束，總計為李喬如、簡煥宗、蔡金晏及陳美雅等4名現任議員登記參選，幾乎可以直接提早宣布連任成功。 示意圖／聯合報系資料照
高市議員第6選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）應選4席議員，直至下午登記結束，總計為李喬如、簡煥宗、蔡金晏及陳美雅等4名現任議員登記參選，幾乎可以直接提早宣布連任成功。 示意圖／聯合報系資料照

高市議員第6選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）應選4席議員，直至下午登記結束，總計為李喬如、簡煥宗、蔡金晏及陳美雅等4名現任議員登記參選，幾乎可以直接提早宣布連任成功。高市選委會說明，高雄市縣合併後，首度出現市議員同額參選情況，不過參選人還是要超越「最低當選票數」才算當選

基層村里長選舉常出現無人競爭現象，只要一票就能當選，然而議員選舉跟里長不同，必須取得最低當選票數才算過關。

根據公職人員選舉罷免法第70條規定，當候選人數未超過或不足該選區應選名額時，原住民立法委員、直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表、原住民區民代表選舉，為各該選舉區應選出之名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之十。

高市選委會以2022年的第6 選區議員選舉說明，當年總選舉人數15萬3513人，所以用15萬3513除以4（應選席次），商數即為3萬8378，商數再乘以10%為「3837」，所以4年前若同額參選的話，最低當選票數應為3837票，至少要超越這個票數才當選。

今天下午5時30分登記結束，確定「同額」穩當選之後，4人不約而同接獲許多祝賀。民進黨參選人簡煥宗表示，選舉情勢無論如何變化，都沒有鬆懈的理由，每一張選票都是鄉親的信任與託付，拜託鄉親11月28日一定要出來投票。

高雄市第6選區共4人登記參選，縣市合併近16年，議員選舉首度出現「同額參選」現象。圖／高市選委會提供
高雄市第6選區共4人登記參選，縣市合併近16年，議員選舉首度出現「同額參選」現象。圖／高市選委會提供

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