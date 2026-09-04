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基隆市長第3人參選！議員60人搶32席 網紅、政二代、助理、新人搶出頭

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長藍綠之外出現第三人登記參選，議員60人搶32席。記者游明煌／攝影
基隆市長藍綠之外出現第三人登記參選，議員60人搶32席。記者游明煌／攝影

今年九合一選舉基隆市長、議員及里長選舉今天登記截止，市長有國民黨謝國樑、民進黨童子瑋及無黨籍魏造文。議員部分共有60人登記，角逐32席次。今年議員藍綠各自搶票固樁，白則突圍，無黨籍多人參選，今年新人輩出，有網紅、議員助理及政二代爭出頭，老將面臨挑戰。

基隆市議會議員席次本屆31名，中選會公告下屆議員應選總額32名，其中仁愛區少1名、信義區多1名，新增山地原住民1名，總席次多1名。市議員參選登記十分熱烈，中正區、信義區及中山區都參選爆炸，今年首度增加的山地原住民4人角逐，競爭激烈。

第一選區中正區8人登記， 藍敏煌（國民現任）、林孟泓（無）、呂美玲（國民現任）、林廷翰（民眾）、張文彬（無）、黃紀仁（民進）、王珍玨（無）、江清容（民進）。

第二選區信義區9人登記，李嘉濠（無）、何淑萍（國民現任）、韓世昱（國民現任、李程祥（無）、黃申棟（民眾）、鄭素禎（親）、陳軍佐（民進現任）、陳宜（民進現任）、林廷奕（無）。

第三選區仁愛區5人登記，林杏潔（無黨）、曾維祥（國民）、張芳麗（無黨現任）、鄭文婷（民進現任）、莊傑宇（無）。

第四選區中山區9人登記，李昀靜（無）、莊敬聖（無）、林祐德（國民）、施偉政（民進現任）、呂承祐（民眾）．許孟修（無）、吳巧瀅（民進）、宋瑋莉（國民現任）、郭美秀（國民現任）。

第五選區安樂區12人登記，張家馨（國民）、黃永翔（無）、俞叄發（國民現任）、秦鉦（國民現任）、黃忠賢（無）．吳程澤（台灣基進）、李文耀（民眾）、黃舒琳（親）、張之豪（民進現任）、鄭愷玲（國民現任）、吳驊珈（民進現任）、劉韋巡（民進）。

第六選區暖暖區5人登記，莫璦緁（台灣進步）、連恩典（國民現任）、蔡長宏（無）、陳冠羽（無黨現任）、朱書昕（民進）

第七選區七堵區6人登記，蔡旺璉（國民現任）、楊秀玉（親現任）、陳安淇（無）、曾怡芳（民進現任）、張耿輝（無）、戴璟安（無） 。

第八選區平地原住民2人登記，陳明建（無）、拔耐．茹妮老王（無）

第九選區山地原住民4人登記，高願孝（民進）、徐馬政妘（無）、林崇道（無）、高李茂俊（無）。

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