基隆市長第3人參選！議員60人搶32席 網紅、政二代、助理、新人搶出頭

今年九合一選舉基隆市長、議員及里長選舉今天登記截止，市長有國民黨謝國樑、民進黨童子瑋及無黨籍魏造文。議員部分共有60人登記，角逐32席次。今年議員藍綠各自搶票固樁，白則突圍，無黨籍多人參選，今年新人輩出，有網紅、議員助理及政二代爭出頭，老將面臨挑戰。

基隆市議會議員席次本屆31名，中選會公告下屆議員應選總額32名，其中仁愛區少1名、信義區多1名，新增山地原住民1名，總席次多1名。市議員參選登記十分熱烈，中正區、信義區及中山區都參選爆炸，今年首度增加的山地原住民4人角逐，競爭激烈。