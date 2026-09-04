震撼彈！11連霸前議長鄭成光未登記參選 香山區8搶6

新竹市第12屆議員選舉今天下午截止，11連霸的前議長鄭成光今天在選舉登記截止前僅領表未登記，香山區議員選舉將呈現8搶6局面。據了解，鄭成光疑因身體因素，與家人討論後決定不登記參選，現任議員的這一席，將成為接下來新人爭搶的重點目標。

新竹市香山區議員應選6席，現任議員除鄭成光未登記參選，其餘5人都已完成登記爭取連任。包含吳國寶、陳啓源、陳慶齡、廖子齊、林盈徹，而新人吳若茵、葉國文和蔡志堅來勢洶洶。香山區有婦女保障名額已連續8年未有國民黨女性投入角逐，吳若茵獲得國民黨徵召。葉國文則獲民眾黨提名參選。蔡志堅樹下里長，曾是民眾黨籍，這次退出白營，宣布以無黨籍參選香山區市議員選舉。

鄭成光在今天最後一天登記日未出現登記參選議員，為香山區議員選舉投下震撼彈，除鄭成光未登記爭取連任，現任議員包括劉康彥、段孝芳、余邦彥、孫鍚洲都未登記爭取連任。

鄭成光堪稱新竹市議會「長青樹」，從市民代表起步，從政近50年，並曾任議長，連任11屆市議員。原本有意挑戰12連霸的他，今天卻在登記截止前未現身選委會，意外成為竹市政壇討論焦點。