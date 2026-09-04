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竹市議員選戰大混戰！ 東區19人參選最激烈、山地原住民席次首度掀戰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市第一選區共有19人參加，選情相當激烈。記者郭政芬／攝影
新竹市第一選區共有19人參加，選情相當激烈。記者郭政芬／攝影

選舉五合一今天登記截止，新竹市選委會總計市長候選人3人、市議員候選人56人、里長候選人215人完成登記，其中第一選區共有19人參加，選情相當激烈。

新竹市選委會公告，截至今天為止，市長選舉候選人：高虹安、莊競程、何志勇。市議員選舉候選人： 第一選舉區：黃文政、劉崇顯、劉詳樽、張文興、李國璋、宋品瑩、劉彥伶、張祖琰、樊一嶢、鄭宏輝、許登淇、曾翰揚、鄭美娟、蔡惠婷、林妤芬、陳清智、錢康明、陳珍裕、鍾淑英。

第二選舉區：施乃如、李玫、陳鶴文、徐美惠、許修睿、田雅芳。 第三選舉區：施淑婷、陳思妤、陳建名。 第四選舉區：彭昆耀、王雲慶、蕭志潔、曾國維、林士凱、黃美慧、楊玲宜、鄭慶欽、吳旭豐、林彥甫、許竹見、孫宗孝、蔡文盛。

第五選舉區：吳若茵、吳國寶、葉國文、陳啓源、蔡志堅、陳慶齡、廖子齊、林盈徹。 第六選舉區：李雅雯、林慈愛。 第七選舉區: 趙若芸、林夏陞、楊家玲、雲翔、卡伊・馬賴。

值得關注的是第一、第四選區，分別有19人、13人登記，都是候選人高度集中的混戰區，第五選區也有8人競逐，競爭不容小覷。而第七選舉區是山地原住民議員，此議員席次也成為各政黨必爭的席次，也是競爭相當激烈。

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