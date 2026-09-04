苗縣選舉登記截止「藍多於綠」 3鄉鎮及第二選區議員同額競選

今天是115年地方公職人員選舉公告候選人登記作業最後一天，至下午5點半截止，苗栗縣由政黨推出人選的鄉鎮市長及議員，國民黨遠多於民進黨，仍呈現藍多於綠，但能否每位都順利當選猶未可知。

在鄉鎮市長部分，後龍鎮、獅潭鄉由現任謝清輝、劉淑能爭取連任，與公館鄉現任鄉長何在鑫妻子葉美惠代夫出征，3鄉鎮均為同額競選。

議員部分，此次有8位現任議員分別轉戰縣長、鄉鎮市長，另徐永煌由兒子徐瑞轅代父出征，至少9位新人進入議會；至登記截止，第二選區（三義、銅鑼、西湖）應選3席，僅爭取連任的羅貴星、黎尚安及現任銅鑼鄉長謝昌年轉換跑道登記參選，成為唯一同額競選選區。

政黨推薦方面，登記參選鄉鎮市長有8位國民黨、2位民進黨；另56人登記參選議員當中，國民黨14人、民進黨9人、民眾黨2人、時代力量1人，其他為無黨籍。