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影／竹縣議員選舉截止登記參選數比本屆少 預料4年後議員席次大增
新竹縣第20屆縣長選舉及第21屆縣議員選舉今天下午5點30分登記截止，縣長共有鄭朝方、朱定瑀、徐欣瑩3人登記參選，縣議員14個選區共有68人登記（應選37席），包括縣長、議員參選人數都比本屆減少。新竹縣選委會表示，下屆竹縣應選議員37席，但隨人口增加及地制法規定，2030年第22屆議員應選席次將出現「大躍進」。
新竹縣選委會統計，2022年縣長選舉共有5人登記參選，縣議員有74人登記，2026年底選舉今天下午登記截止，縣長3人參選、議員68人登記，都比本屆減少。但2030年第22屆議員選舉，竹縣人口預料將可達到60萬人門檻，議員席次可增至43席，與鄰縣苗栗下屆38席相比，可說是「先蹲後跳」。
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