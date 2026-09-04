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竹市選戰火藥味濃？何志勇邀高虹安、莊競程辯論 雙方表態願意參加
曾任國民黨發言人的新竹清華大學兼任助理教授何志勇，今天以無黨籍身分登記參選新竹市長，並喊話邀請高虹安、莊競程進行市政辯論，讓市民決定誰最適合帶領新竹市。對此，兩人都回應願意參加。
對此，新竹市長參選人高虹安陣營回應，高虹安市長於9月2日在選委會辦理登記時，已表達參加公辦電視政見發表會的意願。若另有具公信力的民間團體正式舉辦市政辯論，並以程序公平、公開及全體候選人共同參與為前提，高虹安市長也樂意參加。
民進黨市長候參選人莊競程表示，選舉最重要的，是讓市民看見候選人對新竹未來的想像，以及有沒有能力把願景一步一步落實。
莊競程說，自從投入選舉以來，他已陸續提出教育、交通、社福、文化等多項政策，對於新竹下一個階段有非常清楚的規劃，也很期待能有一場有意義、以市政政策為核心的辯論，讓不同候選人的理念、政策和治理方式攤開來，接受市民檢驗。
莊競程強調，如果日後正式舉辦市政辯論，他一定會參加。因為新竹市民有權利知道，究竟誰對這座城市有願景、誰有準備，也讓市民能選擇新竹下一個階段要走什麼樣的路。
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