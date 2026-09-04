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竹市選戰火藥味濃？何志勇邀高虹安、莊競程辯論 雙方表態願意參加

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
何志勇今天以無黨籍身分登記參選新竹市長，並喊話邀請高虹安、莊競程進行市政辯論。記者郭政芬／攝影
何志勇今天以無黨籍身分登記參選新竹市長，並喊話邀請高虹安、莊競程進行市政辯論。記者郭政芬／攝影

曾任國民黨發言人的新竹清華大學兼任助理教授何志勇，今天以無黨籍身分登記參選新竹市長，並喊話邀請高虹安莊競程進行市政辯論，讓市民決定誰最適合帶領新竹市。對此，兩人都回應願意參加。

對此，新竹市長參選人高虹安陣營回應，高虹安市長於9月2日在選委會辦理登記時，已表達參加公辦電視政見發表會的意願。若另有具公信力的民間團體正式舉辦市政辯論，並以程序公平、公開及全體候選人共同參與為前提，高虹安市長也樂意參加。

民進黨市長候參選人莊競程表示，選舉最重要的，是讓市民看見候選人對新竹未來的想像，以及有沒有能力把願景一步一步落實。

莊競程說，自從投入選舉以來，他已陸續提出教育、交通、社福、文化等多項政策，對於新竹下一個階段有非常清楚的規劃，也很期待能有一場有意義、以市政政策為核心的辯論，讓不同候選人的理念、政策和治理方式攤開來，接受市民檢驗。

莊競程強調，如果日後正式舉辦市政辯論，他一定會參加。因為新竹市民有權利知道，究竟誰對這座城市有願景、誰有準備，也讓市民能選擇新竹下一個階段要走什麼樣的路。

民眾黨創黨主席柯文哲（左）與國民黨主席鄭麗文（右二）日前陪同新竹市長參選人高虹安（左二）登記。聯合報系資料照
民眾黨創黨主席柯文哲（左）與國民黨主席鄭麗文（右二）日前陪同新竹市長參選人高虹安（左二）登記。聯合報系資料照

民進黨新竹市長參選人莊競程日前在立法院民進黨團前總召柯建銘及妻兒陪同下完成登記。聯合報系資料照
民進黨新竹市長參選人莊競程日前在立法院民進黨團前總召柯建銘及妻兒陪同下完成登記。聯合報系資料照

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