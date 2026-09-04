九合一選舉登記結束 台北市長6人登記競逐、議員98搶61

今天是2026年九合一地方公職人員選舉候選人登記時間的最後一天，下午5時30分登記結束，台北市長蔣萬安在內，共6人參選；北市議員應選61席，共98人參選。市長和議員參選人數均較2022年少。

台北市長蔣萬安上午在松菸參加2026台北藝術進駐國際沙龍活動受訪時指出，他今天委託人去登記，他也會勾選「辯論」這個選項。

下午登記截止，參選台北市長參選人6人，依登記順序，分別是郭璽(台灣麻將最大黨)、沈伯洋(民進黨)、蕭文乾(台灣SoR無法黨)、唐新民(三勢團結促進聯盟) 、蔣萬安(國民黨)、林志成(無)。

2022台北市長候選人共12人，這次6人，其中唐新民再次登記參選台北市長，上次是用「共和黨」籍參選，這次改披「三勢團結促進聯盟」戰袍，他當年的政見包括大屯火山要爆發，博得關洋。至於市議員候選人，這次98人，上次112人。

九合一選舉登記結束 台北市長6人登記競逐。北市選委員提供