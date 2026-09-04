雲林20鄉鎮市長選舉登記截止 竟有3鄉鎮同額競選

2026九合一選舉候選人登記今天下午5時30分截止，雲林縣20鄉鎮市中，有3鄉鎮同額競選，包括虎尾、土庫、崙背，競爭最激烈為斗南鎮，共4人參選，另斗六市三姝對決，同樣競爭激烈。

雲林縣20鄉鎮市長登記中，虎尾鎮、土庫鎮、崙背鄉都同額競選，其中虎尾鎮長林嘉弘、土庫鎮長陳特凱皆為尋求連任，崙背鄉則有無黨籍蔡旺源一人登記參選，蔡旺源是崙背鄉農會秘書，其妻是崙背鄉農會總幹事李麗華之夫，夫妻皆在農會服務許久，實力不容小覷。依據選委會公告，同額競選鄉鎮市，候選人必須取得該選舉區選舉人數20％以上的選票始為當選。

斗南鎮共有4人角逐，包括無黨籍歐月香、司法改革黨彭新銘，以及無黨籍簡慈坊、顏忠義。歐月香是現任鎮長沈暉勛的妻子，簡慈坊、顏忠義均為現任無黨籍議員，彭新銘則曾任斗南鎮民代表，4人各有地方人脈與政治資歷，選戰預料相當激烈。

斗六市則是三姝對決，斗六市代會主席黃尤美代表國民黨參選，國民黨現任議員賴淑娞未獲黨提名仍登記參選，前立委尹令瑛則獲民進黨提名。

斗六市：黃尤美（中國國民黨）、賴淑娞（無）、尹令瑛（民主進步黨）。 斗南鎮：歐月香（無）、彭新銘（司法改革黨）、簡慈坊（無）、顏忠義（無）。 虎尾鎮：林嘉弘（無）。 西螺鎮：廖秋萍（民主進步黨）、蕭德恕（中國國民黨）。 土庫鎮：陳特凱（無）。 北港鎮：吳建璋（無）、吳雅雯（民主進步黨）、蕭美文（無）。 古坑鄉：林慧如（民主進步黨）、沈勝騰（中國國民黨）。 大埤鄉：黃富昭（中國國民黨）、陳世彬（民主進步黨）、謝憲昇（無）。 莿桐鄉：廖秋蓉（民主進步黨）、張雅萍（無）。 林內鄉：張維崢（民主進步黨）、劉姿言（無）。 二崙鄉：廖文彬（無）、詹深洲（無）、楊創民（民主進步黨）。 崙背鄉：蔡旺源（無）。 麥寮鄉：許金保（無）、許忠富（無）、林慧芹（無）。 東勢鄉：張健福（無）、林當事（無）、許嵩靂（無）。 褒忠鄉：蘇宇曦（無）、黃麗花（中國國民黨）、蘇昆隆（民主進步黨）。 台西鄉：李文來（無）、許常鎮（無）。 元長鄉：陳中一（民主進步黨）、李宗懋（無）。 四湖鄉：吳勁葦（無）、吳東旻（民主進步黨）、蔡源誠（無）。 口湖鄉：邱月鳳（無）、李龍飛（無）、郭佳佩（無）。 水林鄉：陳文正（民主進步黨）、周資昀（無）、蘇正中（無）。

民進黨提名斗六市長參選人尹令瑛（左）今在立委劉建國等人陪同下登記參選。記者陳雅玲／攝影