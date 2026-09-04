2026選舉屏東縣共1558人登記 縣長選舉周春米、蘇清泉再次對決

年底地方選舉候選人登記今日完畢，屏東縣選舉委員會統計共1558人登記參選，包括縣長2人、縣議員87人、鄉鎮市長83人、代表545人、村里長841人。鄉鎮市長中九如、佳冬、瑪家、霧台等鄉僅1人登記，同額競選；縣議員第八選區平地原住民也僅1人登記參選。

縣長共2人登記，包括現任民進黨籍縣長周春米，及國民黨籍立委蘇清泉。縣議員應選55席共87人登記，其中第一選區應選12席共20人登記；第二選區應選8席共11人登記；第三選區應選10席共14人登記。

第四選區應選8席共10人登記；第五選區應選4席共5人登記；第六選區應選3席共4人登記。第七至第十六選區均為單選區，各應選1席，其中只有第八選區平地原住民1人登記參選，其他選區分別為2至4人不等。

鄉鎮市長應選33席共83人登記，其中九如、佳冬、瑪家、霧台等4鄉僅1人登記，同額競選；恆春鎮長共5人登記競爭最激烈，其他包括潮州鎮、萬丹鄉、內埔鄉、崁頂鄉、三地門鄉都有4人登記，競爭亦白熱化。

根據中選會規定，10月16日前審定候選人名單，10月23日號次抽籤，11月28日投開票。