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同額也要拚！高雄旗鼓鹽4現任議員爭搶新移入票源

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

年底九合一選舉候選人登記今天截止，高雄市議員第六選區鼓山、鹽埕、旗津同額競選，應選4席，僅4名現任議員登記，藍綠各占2席，幾乎篤定當選。

第六選區長期維持藍綠「均分天下」，國民黨陳美雅、蔡金晏及民進黨李喬如、簡煥宗，均深耕地方多年，各有穩固基本盤，這次沒有新人投入挑戰，4人只要跨過法定最低得票門檻，原則上都能順利當選。

即使同額的選局，4名現任議員仍不敢鬆懈，除了固守既有支持者，跨出傳統地盤爭搶新增票源，將成為接下來重要戰場。

近年農十六、美術館特區開發成熟，吸引大量外地人口移入，這群選民投票取向不受藍綠傳統地方組織、樁腳系統束縛，誰能搶下更多新票源、擴大政治版圖，牽動個人政治聲勢，也攸關藍綠政黨在地方的支持度消長。

陳美雅 2026九合一選舉 高雄市選舉

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