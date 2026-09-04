嘉義縣18鄉鎮市長選舉共34人登記 其中6選區將同額選舉

地方公職人員選舉候選人登記受理今天截止，嘉義縣共有34人投入18鄉鎮市長選舉，其中大林、六腳、東石、番路、大埔及阿里山僅各有1人登記參選，共有6個鄉鎮出現同額選舉；另在竹崎鄉、溪口鄉競爭激烈，均有4人投入選戰，為選戰增添變數，後續發展值得關注。

太保市無黨籍現任市長鄭淑分爭取連任，對上民進黨呂慧瑜挑戰；朴子市由無黨籍議員轉戰市長黃嫈珺，對上民進黨前市長王如經競逐；布袋鎮由民進黨現任鎮長蔡瑋傑，對上無黨籍陳全明；民雄鄉國民黨現任鄉長林于玲拚連任，與民進黨陳琮貽競爭。

溪口鄉、竹崎鄉長選舉是今年登記人數最多選區，均有4人參選，溪口鄉包括民進黨現任議員劉雅文、無黨籍陳志明、嘉意公益黨王梅蜂及無黨籍蘇俊榮；竹崎鄉包括無黨籍現任議員何子凡、民進黨現任代表會主席陳宏吉，以及無黨籍邱豐銘、義隆村長葉志紘。

新港鄉民進黨現任鄉長葉孟龍對上無黨籍陳木焜；義竹鄉無黨籍現任鄉長黃政傑對上民進黨翁雲；水上鄉民進黨現任鄉長林緗亭對上國民黨陳德榮；中埔鄉民進黨現任鄉長李碧雲對上無黨籍王俊智；鹿草鄉民進黨吳玉琴與無黨籍黃軒凱競逐；梅山鄉無黨籍現任議員陳信文轉戰鄉長，對上民進黨公所秘書吳福仁。

大林、六腳、東石、番路、大埔及阿里山僅各有1人登記參選，包括民進黨現任大林鎮鎮長許有疆、民進黨現任六腳鄉長黃鉦凱、無黨籍現任東石鄉長林俊雄、無黨籍現任番路鄉長蕭博勝、無黨籍大埔鄉吳倚豪、無黨籍現任阿里山鄉長高瑞芳，共有6個鄉鎮出現同額選舉。