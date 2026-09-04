雲林縣議員73人搶45席 大西螺區、山地原住民陷激戰

2026九合一選舉候選人登記今天下午5時30分截止，下屆雲林縣議會應選45席、分8個選區，共73人登記參選。其中第四選區西螺、崙背、二崙11人競6席，較上屆增加4人，與第一選區大斗六區18搶10席皆為傳統選區激戰區；首次設置的山地原住民選區更有4人角逐1席，競爭最為激烈。

下屆雲林縣議員第一至第六選區席次維持不變，新增第七平地原住民及第八山地原住民選區，各設1席。第一選區（斗六、莿桐、林內）有10席，第二選區（斗南、古坑、大埤）有6席，第三選區（虎尾、土庫、褒忠及元長）有9席，第四選區（西螺、崙背、二崙）有6席，第五選區（台西、四湖、東勢、麥寮）有7席，第六選區（北港、水林、口湖）有5席，第七選區平地原住民1席，第八選區山地原住民1席。

雲林縣選委會公告： 雲林縣第一選舉區（斗六、莿桐、林內）應選10席，共有18位候選人完成登記，分別為廖昶淳（時代力量）、黃釋瑩（無）、陳永修（中國國民黨）、林靖冠（民主進步黨）、廖郁賢（民主進步黨）、江文登（民主進步黨）、邱世文（無）、黃勝志（中國國民黨）、張光儀（無）、王竣毅（無）、林群力（民主進步黨）、林岳璋（無）、許百芳（無）、賴瑪玲（中國國民黨）、曾博鴻（無）、鍾明馨（無）、楊朝祈（無）、陳芳盈（中國國民黨）。 雲林縣第二選舉區（斗南、古坑、大埤）應選6席，共有9位候選人完成登記，分別為陳麗蘭（無）、賴明源（無）、王秋足（中國國民黨）、洪惠玲（無）、高明達（民主進步黨）、黃景鴻（無）、張庭綺（民主進步黨）、林森寳（無）、吳延豐（無）。 雲林縣第三選舉區（虎尾、土庫、褒忠及元長）應選9席，共有11位候選人完成登記，分別為：陳乙辰（台灣民眾黨）、黃美瑤（無）、魏順興（無）、沈昱霆（無）、陳俊龍（無）、黃凱（無）、李明明（民主進步黨）、張維心（無）、蔡明水（無）、林文彬（民主進步黨）、王鈺齊（無）。 雲林縣第四選舉區（西螺、崙背、二崙）應選6席，有11位候選人完成登記，分別為廖子漢（無）、廖偉晴（中國國民黨）、鍾任明（中國國民黨）、廖庭輝（無）、洪如萍（民主進步黨）、游淑雲（無）、張家閎（台灣民眾黨）、李泓儀（民主進步黨）、王裔迪（民主進步黨）、李明哲（中國國民黨）、楊智凱（無）。 雲林縣第五選舉區（台西、四湖、東勢、麥寮）應選7席，共有10位候選人完成登記，分別為郭佩瑄（民主進步黨）、林宜豊（台灣民眾黨）、蔡永順（民主進步黨）、許留賓（無）、吳宗典（無）、蘇國誼（無）、趙育祥（無）、吳蕙蘭（無）、蔡梨美（無）、林建鴻（中國國民黨）。 雲林縣第六選舉區（北港、水林、口湖）應選5席，共有7位候選人完成登記，分別為蔡孟真（民主進步黨）、蔡岳儒（民主進步黨）、黃文祥（無）、陳定鈞（無）、黃美蘭（無）、王承宏（無）、王新堯（無）。 雲林縣第七選舉區（平地原住民）應選1席，共有3位候選人完成登記，分別為呂佶娜（中國國民黨）、周志祥 Kacaw．Kaco（無）、鄭玫惠（無）。 雲林縣第八選舉區（山地原住民）應選1席，共有4位候選人完成登記，分別為高瑛翠（無）、蔡嘉峻 Pisaw Hakaw（無）、李丘威達（無）、張忠豪（無）。

雲林縣第二選區議員參選人吳延豐（左）今登記。記者陳雅玲／攝影