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台南市長「4搶1」、市議員88人登記各選區名單一次看

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員13選區共88人登記，重要路口已可看到各參選人的競選看板。記者吳淑玲／攝影
台南市議員13選區共88人登記，重要路口已可看到各參選人的競選看板。記者吳淑玲／攝影

2026年九合一選舉候選人登記今天下午5時30分截止，台南市選委會登記結果，市長選舉共有4人完成登記，分別為中國國民黨謝龍介、臺灣SoR無法黨蕭燐洪、無黨籍葉人文，以及民主進步黨陳亭妃，形成「4搶1」局面。

市議員共13個選舉區、88人完成登記。其中第7選區共有13人參選，為各選區之最；第8、第9選區各11人，第6選區9人，第10選區7人，第11選區9人。

各選區登記人數及名單如下：

第1選區：8人

李宗翰（民）、蔡育輝（國）、侯陸太（無）、沈家鳳（民）、趙昆原（無）、王宣貿（民）、張新斛（無）、陳詩薇（眾）。

第2選區：6人

謝舒凡（民）、蔡蘇秋金（民）、蔡秋蘭（民）、王詩媛（無）、方一峰（國）、陳昆和（無）。

第3選區：4人

吳通龍（民）、陳秋宏（民）、尤淨寬（國）、施朝清（無）。

第4選區：2人

賴懋慶（民）、周奕齊（無）。

第5選區：7人

余柷青（民）、陳碧玉（民）、李偉智（民）、林志展（民）、李佳蓉（國）、李文俊（無）、廖俊道（國）。

第6選區：9人

邱昭勝（無）、郭信良（無）、李中岑（國）、唐儀靜（民）、郭品辰（民）、姚正玉（國）、蔡麗青（民）、黃麗招（無）、林緯（無）。

第7選區：13人

黄肇輝（民）、林乃立（眾）、周宏昌（國）、曹暐國（無）、楊中成（台聯）、林燕祝（國）、陳秋萍（民）、朱正軒（民）、李秉倫（國）、卞宗康（國）、吳依潔（台灣基進）、林冠維（無）。

第8選區：11人

沈震南（民）、江明宗（眾）、林建南（民）、鄭方形、許至椿（國）、邱莉莉（民）、周嘉韋（民）、蔡宗豪（國）、陳昌輝、童小芸（國）、謝秉舟。

第9選區：9人

陳冠諭（國）、林依婷（民）、盧崑福（國）、葉翰勲（國）、呂維胤（民）、周麗津（民）、李啓維（民）、蕭漍華（眾）、李伯利（無）。

第10選區：7人

歐政豪（國）、蔡筱薇（民）、陳金鐘（民）、王家貞（國）、李宗霖（無）、陳進男（無）、曾之婕（無）。

第11選區：9人

翁語含（國）、吳禹寰（無）、鄭佳欣（民）、許又仁（無）、陳皇宇（民）、郭鴻儀（民）、郭如芳（無）、杜素吟（無）、劉正昌（台聯）。

第12選區：2人

李美素（無）、吳東明（國）。

第13選區：2人

施余興望（Tjakumay Tagaw）（無）、辛晴晴（Langui Tamapima）（國）。

平地原住民第12選區無黨籍現任議員穎艾達利（Ingay Tali）未登記參選。

台南市議員應選57席，各選區競爭程度不一，第7選區13人最多，第8選區11人居次，第6、第9、第11選區均有9人參選；第4選區僅2人登記，第12、13選區也各僅2人。政黨有民進黨、國民黨、民眾黨、台聯黨及無黨。

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