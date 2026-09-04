快訊

開學首周就回家！川普孫女上大學自曝「一直在哭」 連續3天未進食

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣長選戰最後一刻殺出第4人 他壓線登記4度參選再戰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
無黨籍雲林縣長參選人林佳瑜。聯合報系資料照
無黨籍雲林縣長參選人林佳瑜。聯合報系資料照

雲林縣長選戰在最後一刻再添變數！2026九合一選舉候選人登記今天下午5時30分截止，67歲牙醫林佳瑜趕在截止前壓線登記參選，成為縣長選戰「第四人」，也是他第4度角逐雲林縣長。雲林縣選委會公告，這次縣長選舉共有4人登記，包括國民黨提名的張嘉郡、民進黨提名的劉建國，以及59歲律師吳炳輝、67歲牙醫林佳瑜。

雖然縣長選舉正式形成「四人之爭」，但地方人士分析，吳炳輝、林佳瑜知名度相對較低，也缺乏完整地方組織與政黨資源，選戰挑戰不小，實際選情仍可能集中在藍綠兩大陣營，張嘉郡與劉建國的對決態勢並未因此改變。

張嘉郡昨天在姑姑、縣長張麗善，以及競選總部主委歐明憲、後援總會長林文瑞、顧問總團長李銘洲、競選總幹事林春生、立委許宇甄、丁學忠及多名議員、鄉鎮市長、民代與支持者陪同下完成登記，並公布競選主軸「WOW！超越想像 雲林更好」，強調「一起創造機會帶領雲林走向世界！」希望讓所有來到雲林的人，都能對雲林的進步發出「WOW！」驚嘆。

劉建國今天則與支持者步行進入選委會完成登記，隨後向支持者一鞠躬致謝，並以「94」諧音喊話「就是要選能力、就是要改變、就是要拚這次」，強調雲林不能再走舊思維、舊作為。他表示，過去一步一腳印為雲林爭取建設與資源，若有機會掌舵縣政，將把累積的經驗投入雲林下一個10年發展，替下一個世代打好基礎。

無黨籍吳炳輝則在登記首日即搶得「頭香」，搶先投入縣長選戰。他曾參選台南市立委、台南市長、雲林縣立委及虎尾鎮長補選，過去多次參選均未當選，此次再度捲土重來挑戰縣長寶座。

至於壓線登記的林佳瑜，並非首次投入縣長選戰。2005年他首度參選雲林縣長，拿下8000多票；2018年、2022年再度參選，均獲得6000多票。此次在登記截止前最後一刻完成登記，將第4度參選雲林縣長。

民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今登記參選。記者陳雅玲／攝影
民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今登記參選。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長張嘉郡昨天完成登記，正式投入年底選戰，她並發表競選主軸和政見。聯合報系資料照
國民黨雲林縣長張嘉郡昨天完成登記，正式投入年底選戰，她並發表競選主軸和政見。聯合報系資料照

59歲律師吳炳輝今天上午獨自前往雲林縣選委會，登記參選雲林縣長。圖／吳炳輝提供
59歲律師吳炳輝今天上午獨自前往雲林縣選委會，登記參選雲林縣長。圖／吳炳輝提供

2026九合一選舉 雲林 林佳瑜

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍軍、無黨都支持！吳品叡轉戰縣長登記請出媽祖 喊改變嘉義

台東縣長選戰4搶1成形！李吳穎智、王志偉最後一天登記拚到底

金門縣長選戰7強爭霸！議員35人搶19席戰況火熱

花蓮縣長選舉 4人同日登記

相關新聞

當面開砲！范振宗嗆鄭麗文 選輸就是最大戰犯

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨天登記參選，黨主席鄭麗文、老縣長范振宗相挺。范振宗致詞時手指著鄭麗文說，對內藍營未整合，對外與白營未談妥，「如果選輸，最大戰犯就是妳」；范一度伸手比畫疑似朝鄭「呼巴掌」，范事後稱「愛之深、責之切」。鄭麗文致詞一度口誤喊出「藍白對決」，台下民眾高喊糾正，她隨即改口笑稱是「藍綠對決」。

竹北激戰 藍綠白同日登記

竹北市長選情牽動藍綠白聲勢，民眾黨邱臣遠、國民黨吳旭智與民進黨曾聖凱昨天都登記參選，加上日前以無黨籍身分登記參選的前立委李貞秀，炒熱全國最大縣轄市長選情。

嘉市議員選戰37人搶23席 2對堂兄弟同區競爭、84里有41里同額選舉

嘉義市長、市議員及里長三合一選舉參選人登記，下午5時半截止，市選舉委員會公布登記結果，市長選舉5人登記；市議員東、西2選區共37人競逐23席；里長157人登記，84里有41里同額選舉。

提早連任議員？高雄第6選區應選4席僅4人參選 選委會：仍要滿足1條件

高市議員第6選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）應選4席議員，直至下午登記結束，總計為李喬如、簡煥宗、蔡金晏及陳美雅等4名現任議員登記參選，幾乎可以直接提早宣布連任成功。高市選委會說明，高雄市縣合併後，首度出現市議員同額參選情況，不過參選人還是要超越「最低當選票數」才算當選。

基隆市長第3人參選！議員60人搶32席 網紅、政二代、助理、新人搶出頭

今年九合一選舉基隆市長、議員及里長選舉今天登記截止，市長有國民黨謝國樑、民進黨童子瑋及無黨籍魏造文。議員部分共有60人登記，角逐32席次。今年議員藍綠各自搶票固樁，白則突圍，無黨籍多人參選，今年新人輩出，有網紅、議員助理及政二代爭出頭，老將面臨挑戰。

震撼彈！11連霸前議長鄭成光未登記參選 香山區8搶6

新竹市第12屆議員選舉今天下午截止，11連霸的前議長鄭成光今天在選舉登記截止前僅領表未登記，香山區議員選舉將呈現8搶6局面。據了解，鄭成光疑因身體因素，與家人討論後決定不登記參選，現任議員的這一席，將成為接下來新人爭搶的重點目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。