快訊

查蔣得立非事實？國教署會議有人問僑生身分 殷瑋質疑護航：是否負責？

咕嚕咕嚕…水淹南港車站B3停車場 台鐵說話了

楊文科發公開信喊團結 國民黨祭黨紀：不得助選非提名人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天下午發出「新竹縣五合一選舉公開信」，向同志及黨員喊話，務必遵守黨中央黨紀與競選規範。圖／黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天下午發出「新竹縣五合一選舉公開信」，向同志及黨員喊話，務必遵守黨中央黨紀與競選規範。圖／黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天下午發出「新竹縣五合一選舉公開信」，向同志及黨員喊話，強調在已有國民黨提名候選人的選區，全體黨員及參選同志均不得以任何形式為非國民黨提名參選人站台、掃街、造勢、公開助選，喊話「團結則是我們最大的力量。」

楊文科強調，在已有國民黨提名候選人的選區，全體黨員及參選同志均不得以任何形式為非國民黨提名參選人站台、掃街、造勢、公開助選，或具名擔任競選幹部。

楊文科說，嚴明黨紀並非限制同志，而是為確立制度公信、維護整體勝選布局，呼籲切勿抱持「鑽漏洞」或「試探紅線」心態；若有違紀情事，縣黨部將依黨章規定嚴肅查處。他強調，「選舉是一場團隊的戰役，紀律是底線，團結則是我們最大的力量。」

楊文科說，從今天起，所有完成登記的提名同志都已站上選戰第一線，縣黨部將秉持一致、公平原則，提供候選人後盾與服務，並串聯縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等各層級選戰力量，形成「互相支援、彼此成就」的聯合作戰團隊。

他指出，選戰要的是同心協力而非各自為戰，是爭取認同而非內部消耗，「有紀律，才有團隊；有團結，才能成事。」

2026九合一選舉 楊文科

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

魏平政是否求援白營？黃國昌轉問主委「5秒沉默」：那我知道了

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

范振宗「掌摑」鄭麗文風波 民眾黨議員林碩彥：愛之深、責之切

楊鎮浯棄選金門 陳玉珍喊團結

相關新聞

魏平政親送競總邀請函 王惠美不在縣長室「等15分鐘」才有人收

彰化縣長王惠美是否參加六日國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部成立大會，被認為是兩人破冰的指標，不過，王惠美卻表示只收到行程表。魏平政今天下午親自送達邀請函到縣長室，卻空等15分鐘，縣長室人員告以縣長因公外出，才代為收下邀請函。

王惠美稱多次碰面沒被邀約輔選 蕭景田：一直想聊「但場合不適合」

國民黨彰化縣長選舉人選話題不斷，彰化縣長王惠美今天親上火線，說明她在黨內提名過程的想法，她提到地方活動場合中多次碰到縣黨部主委蕭景田，「他從來沒有跟我提過輔選的事情」，對此蕭景田說，確實碰過王縣長，但婚喪喜慶活動談不了事，多次透過秘書約訪都碰壁，「實在很想見她一面」。

再添1名政治素人！73歲牙醫圓夢參選嘉市長 低調不習慣面對鏡頭

嘉市長選舉參選人登記下午截止，選戰最後一刻再添一名政治素人！73歲牙醫師林安得登記截止前1個多小時，獨自現身選委會完成登記，成為市長選戰第4位獨立參選人。林安得首次選舉相當低調，媒體採訪一度不願受訪。他戴口罩完成登記後，面對記者要求採訪，只簡單表示不習慣面對媒體。經記者提醒，既然決定參選，就應該讓市民認識、了解參選理念，他才取下口罩接受拍照及簡短訪問。

當面開砲！范振宗嗆鄭麗文 選輸就是最大戰犯

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨天登記參選，黨主席鄭麗文、老縣長范振宗相挺。范振宗致詞時手指著鄭麗文說，對內藍營未整合，對外與白營未談妥，「如果選輸，最大戰犯就是妳」；范一度伸手比畫疑似朝鄭「呼巴掌」，范事後稱「愛之深、責之切」。鄭麗文致詞一度口誤喊出「藍白對決」，台下民眾高喊糾正，她隨即改口笑稱是「藍綠對決」。

竹北激戰 藍綠白同日登記

竹北市長選情牽動藍綠白聲勢，民眾黨邱臣遠、國民黨吳旭智與民進黨曾聖凱昨天都登記參選，加上日前以無黨籍身分登記參選的前立委李貞秀，炒熱全國最大縣轄市長選情。

雲林20鄉鎮市長選舉登記截止 竟有3鄉鎮同額競選

2026九合一選舉候選人登記今天下午5時30分截止，雲林縣20鄉鎮市中，有3鄉鎮同額競選，包括虎尾、土庫、崙背，競爭最激烈為斗南鎮，共4人參選，另斗六市三姝對決，同樣競爭激烈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。