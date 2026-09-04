楊文科發公開信喊團結 國民黨祭黨紀：不得助選非提名人

國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天下午發出「新竹縣五合一選舉公開信」，向同志及黨員喊話，強調在已有國民黨提名候選人的選區，全體黨員及參選同志均不得以任何形式為非國民黨提名參選人站台、掃街、造勢、公開助選，喊話「團結則是我們最大的力量。」

楊文科強調，在已有國民黨提名候選人的選區，全體黨員及參選同志均不得以任何形式為非國民黨提名參選人站台、掃街、造勢、公開助選，或具名擔任競選幹部。

楊文科說，嚴明黨紀並非限制同志，而是為確立制度公信、維護整體勝選布局，呼籲切勿抱持「鑽漏洞」或「試探紅線」心態；若有違紀情事，縣黨部將依黨章規定嚴肅查處。他強調，「選舉是一場團隊的戰役，紀律是底線，團結則是我們最大的力量。」

楊文科說，從今天起，所有完成登記的提名同志都已站上選戰第一線，縣黨部將秉持一致、公平原則，提供候選人後盾與服務，並串聯縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等各層級選戰力量，形成「互相支援、彼此成就」的聯合作戰團隊。

他指出，選戰要的是同心協力而非各自為戰，是爭取認同而非內部消耗，「有紀律，才有團隊；有團結，才能成事。」